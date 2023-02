บาร์ซายวบ! เปดรี้เจ็บแฮมสตริงชวดบู๊แมนฯ ยูเลคสอง

ทัพอาซูลกรานาเจอข่าวร้ายเมื่อมิดฟิลด์ตัวเก่งได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงส่อแววพักร่วมเดือน

เปดรี้ กองกลางมากพรสวรรค์ของ บาร์เซโลนา ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (แฮมสตริง) ส่อแววพลาดลงสนามช่วยต้นสังกัดราว 3-4 สัปดาห์

มิดฟิลด์วัย 20 ปีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมยูโรป้า ลีก รอบเพลย์ออฟที่ทีมเปิดบ้านพบ แมนเชสเตอร์ ​ยูไนเต็ด ก่อนจะเล่นไปได้ไม่ทันจบครึ่งแรกเจ้าตัวเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกขึ้นมาเองก่อนเล่นต่อไม่ไหวและทีมเปลี่ยน แซร์จี้ โรแบร์โต้ ลงสนามในเกมที่ผลการแข่งขันจบ 2-2

บาร์ซษ ได้แถลงยืนยันว่า เปดรี้ บาดเจ็บแฮมกล้ามเนื้อต้นขาขวา (แฮมสตริง) ซึ่งยังต้องผลการประเมินเพื่อทราบกำหนดการรักษาตัวที่แน่ชัดอีกครั้ง แต่ขาดว่าเจ้าตัวจะกลับมาไม่ทันเกมนัดที่สองที่จะบุกเยือนโอลด์​ แทรฟฟอร์ด วันพฤหัสบดีหน้าแน่นอนแล้ว

ทั้นี้ บาร์เซโลนา เจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนหลายตำแหน่ง ก่อนหน้านี้พวกเขาหมดสิทธิ์ใช้งาน เซร์คิโอ บุสเกตส์ และ อุสมาน เดมเบเล และจะไม่มี กาบี้ ที่ติดโทษแบนในเกมยูโรป้า ลีกนัดหน้า







UEFA.com

Getty

Getty

WHAT NEXT FOR BARCELONA? The Catalan giants return to La Liga action on Sunday against Cadiz at Camp Nou.