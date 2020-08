บาร์เซโลนา แยกทาง อบิดัล พ้นตำแหน่ง ผอ.กีฬา

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสเรื่องการยุติสัญญาและแยกทางกับผู้อำนวยการกีฬาอย่าง เอริก อบิดัล

อดีตกองหลังชาวฝรั่งเศส เข้ามาทำงานเป็นเลขาธิการฝ่ายเทคนิคของบาร์ซาเมื่อปี 2018 ก่อนจะขยับมาเป็นผู้อำนวยการกีฬา โดยเขามีส่วนสำคัญในการดึงแข้งดังอย่าง อองตวน กรีซมันน์ และ แฟรงกี้ เดอ ยอง มาร่วมทีม รวมถึงการตัดสินใจปลด เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ แล้วแต่งตั้ง กีเก้ เซเตียน เป็นกุนซือคนใหม่ด้วย

ทว่าหลังจากที่ล่าสุด เซเตียน ถูกปลดออกจากตำแหน่ง หลังพาทีมพลาดทุกแชมป์ โดยเฉพาะการส่งท้ายด้วยความพ่ายแพ้ต่อบาเยิร์น มิวนิคยับเยินถึง 2-8 ตัวของ อบิดัล เองก็ต้องแยกทางกับสโมสรด้วยเช่นกัน

❗ [LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract