บาร์เซโลนา คอนเฟิร์ม อุมติตี้ ติดเชื้อโควิด-19

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเปิดเผยเรื่องการที่ ซามูเอล อุมติตี้ ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19

กองหลังชาวฝรั่งเศสมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวก จากการตรวจครั้งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยที่ตัวนักเตะนั้นยังมีสุขภาพแข็งแรงดี โดยไม่แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด และได้ถูกแยกไปกักตัวอยู่ที่บ้านแล้ว

ขณะที่ บาร์ซา ที่มีคิวลงดวลกับ บาเยิร์น มิวนิค ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 8 ทีม สามารถลงแข่งขันได้อย่างไร้ปัญหา เพราะทาง อุมติตี้ นั้นไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมอยู่แล้ว เนื่องจากอยู่ระหว่างพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะถูกตรวจพบเชื้อ

