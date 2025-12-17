บาดเจ็บ 4 คน! ปรับ บีจี ปทุม - เมืองทอง 5 หมื่น วิวาทนอกสนาม

คณะพิจารณาวินัยมารยาท ลงโทษปรับเงิน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กับ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จากเหตุแฟนบอลวิวาทในการแข่งขันไทยลีก 2025/26 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ชุลมุนก่อนเริ่มการแข่งขัน บริเวณพื้นที่ว่างด้านหลังอัฒจันทร์ทิศเหนือของกองเชียร์ทีมเยือน และต่อเนื่องไปถึงพื้นที่อัฒจันทร์ทิศเหนือของกองเชียร์ทีมเหย้า ซึ่งมีกองเชียร์แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชายสวมชุดสีน้ำเงิน เป็นกองเชียร์ของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และกลุ่มชายสวมชุดสีดำ มีธงเชียร์ เป็นกองเชียร์ของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
กองเชียร์ทั้งสองกลุ่มได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีพฤติกรรมขว้างปาวัสดุ ประกอบด้วย ถังขยะเปล่าสีขาว สีเขียว และแก้วน้ำสาดน้ำ ปาใส่กันกลับไปกลับมา เหตุการณ์ได้มีความรุนแรงขึ้นเข้าสู่การทะเลาะกัน เมื่อกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเริ่มเดินเข้าปะชิดกัน และมีการใช้กำลังชกกัน บางส่วนใช้เท้ากระโดดถีบกัน มีการตอบโต้ด้วยการใช้กำลังกันทั้งสองฝ่าย โดยไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายเริ่มก่อน จนกระทั่งในที่สุดฝ่ายรักษาความปลอดภัยมีการเสริมกำลังเข้ามาควบคุมสถานการณ์จนเหตุการณ์สงบตามรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขัน
สำหรับกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนรวม 4 คน ได้มีการนำส่งโรงพยาบาลจำนวน 3 คน เป็นกองเชียร์ของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2 คน และกองเชียร์ของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด 1 คน ส่วนอีก 1 คน บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้ไปโรงพยาบาล
- ผลพิจารณาโทษ
ลงโทษกองเชียร์สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และกองชียร์สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ก่อการทะเลาะวิวาทในสถานที่จัดการแข่งขัน กระทำการตอบโต้กันจนเหตุการณ์บานปลายออกไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่จัดการแข่งขัน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4.10 วรรคสาม ปรับเงินสโมสรละ 50,000 บาท