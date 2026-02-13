Goal.com
สด
Eberechi Eze Arsenal Brentford 2025-26Getty Images
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

บอลไม่ค่อยอยู่บนพื้น! อาร์เตต้าป้องเอเซเล่นไม่ออกเกมเจ๊าเบรนท์ฟอร์ด

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล ชี้แจงสาเหตุเลือกเปลี่ยน เอเบเรชี เอเซ ออกในช่วงพักครึ่ง หลังเกมบุกเสมอ เบรนท์ฟอร์ด 1-1 เป็นเรื่องของแท็กติก

แนวรุกทีมชาติอังกฤษ ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกครั้งแรกนับตั้งแต่ 13 ธันวาคม ทว่าไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกม และมีปัญหาในการเจอแท็กติกของทีมผึ้งน้อยจนหายไปจากเกม

ก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังกับ มาร์ติน โอเดการ์ด ที่ลงมาสร้างโอกาสให้ทีมได้ดีขึ้นในครึ่งหลัง

โดย อาร์เตต้า มองว่าเป็นเรื่องปกติของนักเตะที่ย้ายมาร่วมทีมฤดูกาลแรก และเป็นแท็กติกของเจ้าถิ่นที่ไม่ค่อยเล่นเกมบนพื้นทำให้นักเตะสร้างสรรค์เกมแบบ เอเซ เล่นยากขึ้น

“เพราะด้วยรูปเกมที่พวกเขาไล่เพรสซิ่งเรา ผมคิดว่าเราต้องการนักเตะอีกรูปแบบที่จะสร้างปัญหาให้กับพวกเขาได้มากกว่านี้ในพื้นที่ตรงนั้น” อาร์เตต้า ตอบประเด็นเปลี่ยน เอเซ ออกตั้งแต่พักครึ่ง

“ผมคิดว่าเขา (โอเดการ์ด) ลงมาเล่นได้ดีทีเดียว และทีมมีเกมรุกอีกรูปแบบ, มีการคุกคามคู่แข่งมากขึ้นในพื้นที่ ๆ เราอยากโจมตี นั่นคือการตัดสินใจของเรา

“ผมคิดว่าเขา (เอเซ) เคยมีช่วงเวลาแบบนี้ และมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคุณย้ายมาเล่นกับสโมสรใหม่

“มันเป็นแบบนี้เสมอ และเมื่อคุณลงเล่นเจอทีมที่เล่นรูปแบบนี้ และส่วนใหญ่บอลไม่ได้เล่นบนพื้น และเกมต้องขาดตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมที่เป็นฝ่ายรุก และนักเตะที่ต้องสร้างสรรค์เกม มันยิ่งยากขึ้นไปอีก

