บอลยังไม่ออกหลัง! ไดช์เรียกร้องให้มีการขยายอำนาจ VAR แทรกแซงจังหวะปัญหา

ฌอน ไดช์ กุนซือ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ไม่สบอารมณ์กับประตูขึ้นนำของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มาจากการที่ทีมเยือนได้ลูกเตะมุมแบบค้านสายตา พร้อมเรียกร้องให้มีการนำ VAR มาใช้ในจังหวะอื่น ๆ มากขึ้น

ทัพเจ้าป่าหยุดสถิติแพ้ 4 เกมติดในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ โดยเปิดบ้านเสมอ ปีศาจแดง 2-2 แบ่งกันไปทีมละคะแนน

จังหวะปัญหาเกิดขึ้นที่ประตูแรก จากจังหวะที่ นิโคโล ซาโวนา ตามมาเก็บบอลจังหวะสอง ซึ่งลูกบอลไต่เส้นหลังทว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงออกหลัง ทำให้ผู้ตัดสินชี้เป็นลูกเตะมุม ซึ่งเป็นที่มาของประตูขึ้นนำโดย คาเซมิโร่ แม้ภาพช้าแสดงให้เห็นว่าลูกยังไม่ออกเต็มใบ

ทว่ากฎของ VAR ไม่สามารถแทรกแซงจังหวะดังกล่าวได้ ทำให้ ไดช์ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎ และนำมาช่วยแก้ปัญหาในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ มากขึ้น

“มันไม่ใช่เรื่องที่จะหาข้อสรุปไม่ได้” ไดช์ พูดถึงจังหวะเตะมุมที่นำมาสู่การเสียประตู

“ผมมาย้อนดูจังหวะนั้นแล้ว ผู้ช่วยผู้ตัดสินสามารถเห็นจังหวะนี้ได้จากระยะห่าง 78 หลาเลยเหรอ มันต้องมีการเปลี่ยนแปลง นับเป็นครั้งที่สองในสัปดาห์เดียว สองการตัดสินใจที่ไม่เป็นใจให้กับเราในสัปดาห์เดียว

“เราโดนมาสัปดาห์ก่อน และสัปดาห์นี้ มันเป็นเรื่องยากมาก ๆ สำหรับเราที่จะยอมรับการตัดสินแบบนี้ เราพูดถึงรายละเอียดในวงการฟุตบอล, เราพูดถึง VAR แล้วทำไมไม่นำมาช่วยเพิ่มเติมล่ะ?

โดย ไดช์ ถูกถามเรื่องบทสนทนาที่เขาไปพูดคุยกับผู้ตัดสินในจังหวะดังกล่าว

“‘พวกเขาบอกว่าได้ตัดสินไปแล้ว’ ผมบอกไปว่าคุณอยู่ห่างตั้ง 78 หลา ต้องยกประโยชน์ให้ผู้เล่นกองหลังสิ ทำไมไปให้กับทีมที่ได้เล่นเกมรุกล่ะ? ผมไม่เข้าใจเลยจริง ๆ 

“ผมรู้ว่าพรีเมียร์ลีกต้องการเห็นการทำประตูมากขึ้น เช่นเดียวกับแฟนบอล แต่ท้ายที่สุดมันตัดสินใจหลาย ๆ เรื่อง เราต้องต่อสู้เพื่อตัวเอง เพื่ออันดับในตาราง มันก็เป็นแบบนั้นแหละ คุณไม่อยากให้สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นใจหรอก

“เรื่อง VAR, ผมไม่รู้ว่าทำไมไม่นำมาใช้ตัดสินจังหวะแบบนี้ด้วยล่ะ ถ้ามันนำไปสู่การได้ประตู พวกเขาก็ควรใช้ด้วยนะ”

