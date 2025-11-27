Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

บอร์ดยังหนุน! 'ชล็อต'ไม่กังวลอนาคต ขอโฟกัสแก้ปัญหาทีม

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ยืนยันว่าไม่กังวลเรื่องอนาคตของตัวเอง แม้โดนวิจารณ์อย่างหนัก หลังแพ้ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน 1-4 คาบ้านในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

ผลจากเกมนี้ทำให้ หงส์แดง พ่ายถึง 9 จาก 12 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ พร้อมรั้งอันดับ 12 พรีเมียร์ลีก และอยู่อันดับ 13 ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ความกดดันถาโถมใส่กุนซือชาวดัตช์อย่างต่อเนื่อง

เมื่อถูกถามว่ากังวลเกี่ยวกับตำแหน่งของตัวเองหรือไม่ เจ้าตัวตอบชัดเจนว่า

ผมไม่กังวล สิ่งที่ผมหมายถึงคือผมเลือกโฟกัสเรื่องอื่น มากกว่ามาคิดกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งตัวเอง”

“ผมพยายามวิเคราะห์ พยายามช่วยนักเตะให้มากที่สุด แต่เห็นได้ชัดว่าผมทำได้ไม่เหมือนซีซันที่แล้ว เพราะเมื่อพูดถึงความผิดพลาดส่วนบุคคล มันไม่ได้มาจากคนเดียว แต่มาจากภาพรวมของทีมด้วย”

“ดังนั้นผมต้องทำให้ดีกว่านี้ และผมพยายามทุกวัน เพื่อพัฒนาทีม นั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสที่สุดตอนนี้

นอกจากนี้ ชล็อต ยังมั่นใจว่าตัวเองยังได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารเป็นอย่างดี แม้ไม่ได้มีการพูดคุยกันบ่อยนัก

ผมมั่นใจว่าได้รับการสนับสนุน แต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะโทรมาบอกผมทุกนาทีว่า ‘เราหนุนหลังคุณนะ’ เราคุยกันเสมอ ตอนเราชนะเมื่อฤดูกาลที่แล้ว หรือแม้แต่ตอนแพ้ พวกเขาก็ช่วยผมและทีมเสมอ”

“เรามีการพูดคุยกันตามปกติ และจากการคุยเหล่านั้นผมรู้สึกได้ถึงความเชื่อใจ แต่หลังเกมนี้ผมยังไม่ได้คุยกับพวกเขาเลย… ก็ต้องรอดูกันต่อไป”

