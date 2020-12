บรูโน, โซลชา ติดโผลุ้นคว้ายอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก พ.ย.

พรีเมียร์ลีก ประกาศรายชื่อ 6 นักเตะที่มีลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยนักเตะ 6 รายติดโผลุ้นคว้ารางวัลดังกล่าว ได้แก่ เบน ชิลเวลล์ แบ็คซ้ายเชลซี, บรูโน แฟร์นันด์ส กองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แจ็ค กรีลิช กองกลางแอสตัน วิลลา, ปิแอร์-เอมิล ฮอยเบียร์ กองกลางท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์, อันเจโล อ็อกบ็อนนา กองหลังเวสต์แฮม ยูไนเต็ด และ เจมส์ วอร์ด-พราวส์ กองกลางเซาแธมป์ตัน

ขณะที่รางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 มีติดโผเข้ามาทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ แฟรงค์ แลมพาร์ด ของเชลซี, โชเซ มูรินโญ ของท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์, เดวิด มอยส์ ของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด และ โอเล กุนนาร์ โซลชา ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

