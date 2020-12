บรูโน, มูรินโญ คว้ายอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกพฤศจิกายน

พรีเมียร์ลีก ประกาศรางวัลผู้เล่นและผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยในส่วนของนักเตะปรากฎว่าเป็น บรูโน แฟร์นันด์ส แนวรุกตัวความหวังของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าไปครอง

ดาวเตะชาวโปรตุกีส ทำไป 4 ประตู 1 แอสซิสต์ จากการลงเล่น 4 เกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนก่อน แบ่งเป็น 2 ประตู 1 แอสซิสต์ในเกมชนะเอฟเวอร์ตัน 3-1, ยิงจุดโทษเป็นประตูชัยเกมชนะเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน 1-0 และยิง 1 ประตูเกมชนะเซาแธมป์ตัน 3-2 โดยมีเพียงแค่เกมแพ้อาร์เซนอล 0-1 เท่านั้นที่เขายิงไม่ได้และทีมแพ้

ขณะที่รางวัลกุนซือยอดเยี่ยมตกเป็นของ โชเซ มูรินโญ นายใหญ่แห่ง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ซึ่งพาทีมชนะ 3 นัด ได้แก่เฉือนไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน 2-1, เชือดเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน 1-0 และอัดแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-0 รวมถึงเสมอเชลซี 0-0 นำจ่าฝูงของตารางอยู่ในเวลานี้

🏟 4 games ⚽ 4 goals 🅰 1 assist Bruno Fernandes is your @premierleague #POTM for November 👑🔥 #FUT21 #PL pic.twitter.com/db5rxkfhmq

A huge congratulations to Jose Mourinho of @SpursOfficial, November's Barclays Manager of the Month in the @premierleague 👏⚽️



It's #AllToPlayFor pic.twitter.com/ACYJrp823n