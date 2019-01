บีบหัวใจ! ทีมค้นหาซาลาเปลี่ยนภารกิจ 'ค้นหา' เป็น 'เก็บกู้'

เข้าสู่วันที่สองของการค้นหากองหน้าวัย 28 ที่หายตัวไปพร้อมเครื่องบินและนักบิน โดยล่าสุดยังไม่พบร่องรอยใด ๆ

ทีมค้นหาทางอากาศของหมู่เกาะแชนแนล เผยกับ Sky News ว่า ขณะนี้ภารกิจ 'ค้นหา' เอมิเลียโน ซาลา กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินา ที่หายไปพร้อมเครื่องบินเล็กและนักบิน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนเป็นภารกิจ 'เก็บกู้' แล้ว

กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ารัง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 15 ล้านปอนด์ ก่อนเดินทางกลับไปร่ำลาเพื่อนร่วมทีมเก่าที่น็องต์สและมีกำหนดบินกลับคาร์ดิฟฟ์ในคืนวันจันทร์

อย่างไรก็ดี เครื่องบินเล็กที่ดาวเตะวัย 28 ปีโดยสารมานั้นกลับหายไปจากเรดาร์และขาดการติดต่อที่เกาะอัลเดอร์นีย์ ในหมู่เกาะแชนแนล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบอังกฤษ ห่างจากฝรั่งเศส 32 กิโลเมตร โดยขณะนี้ เข้าสู่วันที่สองของการค้นหา และยังไม่มีวี่แวว

Channel Islands Air Search says the operation to find a missing plane carrying Cardiff City footballer Emiliano Sala has become a recovery operation — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) January 23, 2019

ล่าสุด ตำรวจเกิร์นซีย์ เขตปกครองตนเองของสหราชอาณาจักรในหมู่เกาะแชนแนล แถลงว่า พื้นที่เป้าหมายนั้นถูกบินค้นหาโดยเครื่องบินหลายลำไปแล้ว แต่ยังไม่พบเห็นร่องรอยใด ๆ และจะทำการบินสำรวจค้นหาต่อไป

1/2



1.30pm update.



280sq. miles of our targeted search pattern using multiple aircraft from the Channel Islands, France and U.K. has been completed over the last five hours.



There is as yet no trace today of the missing aircraft. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 23, 2019

2/2



The search is ongoing and a decision whether to continue will be taken later today.



Further information will be released as we have it. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 23, 2019

ฮอร์เก้ โปลันโก ที่ปรึกษาด้านการบินและอากาศยานชาวอาร์เจนตินา ให้สัมภาษณ์กับ TyC Sports ว่าการนำเครื่องบินเล็กขึ้นบินในตอนกลางคืนของยุโรปนั้นเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ เนื่องจากด้วยขนาดเครื่องยนต์ อาจถูกความเย็นเล่นงานจนขัดข้องและดับไปได้ แต่สำนักการบินพลเรือนของอังกฤษยืนยันว่าไม่มีข้อห้ามใด ๆ สำหรับเครื่องบินเล็กในการทำการบินตอนกลางคืน