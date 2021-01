บินมาแล้ว! 'ปาปู โกเมซ'คอนเฟิร์มซบเซบีญา

อเลฮานโดร โกเมซ จอมทัพประสบการณ์สูงของอตาลันต้า ยืนยัน เขาเตรียมย้ายไปเล่นกับ เซบีญา ในลาลีกา

ดาวเตะวัย 32 มีปัญหาผิดใจกับ จานปิเอโร กาสเปรินี กุนซืออตาลันต้า เขาจึงต้องตัดสินใจย้ายสโมสร ทั้งที่ทำผลงานได้ดีมาตลอด

Papu Gomez is now flying with his agent Riso to Sevilla: “I love Atalanta but I’m ready and happy for this new chapter”. Done deal for €5,5m + €3m add ons.



Papu will sign today his contract as new Sevilla player for €3m salary [after taxes] until 2024. ⚪️🔴 #Sevilla pic.twitter.com/aEOdbaTVE7