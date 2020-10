บ่นกันยับ! ชมแข้งเชลซีอ่านค่าพลังในเกม FIFA21 (มีคลิป)

EA Sports ค่ายผลิตเกมชื่อดัง เชิญบรรดานักเตะเชลซี มาอ่านค่าพลังของพวกเขาในเกมฟุตบอลซีรีส์ใหม่ล่าสุด FIFA 21

ถือเป็นธรรมเนียบประจำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่ทาง EA Sports จะส่งตัวเกม พร้อมการ์ดพลังไปให้กับบรรดาสโมสรที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับค่าย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้นักเตะร่วมทายค่าพลังของพวกเขาในเกมภาคใหม่

ซึ่งในคราวที่แล้วพวกเขาเชิญ จอร์จินโญ, เซซาร์​ อัซปิลิกวยต้า, เมสัน เมาท์ และ รูเบน ลอฟตัส-ชีค มาร่วมสนุกทายพลังในเกมของเพื่อนร่วมทีมเกม FIFA 21 ภาคใหม่ โดยในครั้งนี้พวกเขาได้ส่งตัวเกมแบบลิมิเต็ด อิดิชั่นให้แข้งสิงห์บลูส์ และให้พวกเขาอ่านค่าพลังในเกม ซึ่งแต่ละคนต่างพากันพูดหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน

นอกจากนี้ยังมี นักเตะ ลิเวอร์พูล และ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของทาง EA ที่ได้ร่วมสนุกในการเปิดตัวเกม FIFA 21 ในครั้งนี้เช่นเดียวกัน

