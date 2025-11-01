FBL-ENG-LCUP-WOLVES-CHELSEAAFP
สันติภพ เหลืองอ่อน

บทเรียนใบแดง! มาเรสก้าเผย 'ดีแล็ป'ขอโทษเพื่อนแล้ว ย้ำต้องเล่นเพื่อทีมมากกว่านี้

เอ็นโซ มาเรสก้า เฮดโค้ช เชลซี เผยว่า เลียม ดีแล็ป ขอโทษเพื่อนร่วมทีมทันทีในห้องแต่งตัว หลังถูกใบแดงในเกมที่ทีมบุกชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 3-1 ศึกคาราบาวคัพ เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา

หัวหอกชาวอังกฤษ ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงครึ่งหลัง ก่อนโดนใบเหลืองสองใบในเวลาเพียง 7 นาที จากจังหวะผลัก เยอร์สัน มอสเกรา และปะทะหนักใส่ เอ็มมานูเอล อักบาดู ทำให้การคัมแบ็กหลังอาการบาดเจ็บยาว 2 เดือนของเขาอยู่ได้เพียง 26 นาทีเท่านั้น จนโดนกุนซือชาวอิตาลีตำหนิออกสื่อว่าเล่นแบบโง่ๆ

อย่างไรก็ตาม  มาเรสก้า ได้ชี้แจงเจตนาของตัวเองว่าไม่ได้เจตนาด่าลูกทีมรุนแรงแต่อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร พร้อมเผยว่า ดีแล็ป ได้เคลียร์ใจกับทุกคนในทีมแล้ว

ผมไม่ใช่คนอังกฤษ บางครั้งเวลาแปลจากภาษาอิตาลี ความหมายอาจฟังดูแรงไป” มาเรสก้ากล่าว

เวลาลงสนาม เลียม โฟกัสกับการดวลเซ็นเตอร์แบ็กของคู่แข่งมากเกินไป มากกว่าตัวเกม นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการสื่อ”

Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

“หลังเกม เขาขอโทษทุกคนทันทีในห้องแต่งตัว ผมรู้จักเลียมดี เขาจะกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรา แต่ต้องพัฒนาบางอย่างเหมือนกับผู้เล่นทุกคน”

“มันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ และต้องทำให้ดีขึ้น ผมมั่นใจว่าในอนาคตเราจะดีขึ้นแน่นอน ไม่มีข้อสงสัย

โฆษณา