บทเรียนใบแดง! มาเรสก้าเผย 'ดีแล็ป'ขอโทษเพื่อนแล้ว ย้ำต้องเล่นเพื่อทีมมากกว่านี้

เอ็นโซ มาเรสก้า เฮดโค้ช เชลซี เผยว่า เลียม ดีแล็ป ขอโทษเพื่อนร่วมทีมทันทีในห้องแต่งตัว หลังถูกใบแดงในเกมที่ทีมบุกชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 3-1 ศึกคาราบาวคัพ เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา
หัวหอกชาวอังกฤษ ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงครึ่งหลัง ก่อนโดนใบเหลืองสองใบในเวลาเพียง 7 นาที จากจังหวะผลัก เยอร์สัน มอสเกรา และปะทะหนักใส่ เอ็มมานูเอล อักบาดู ทำให้การคัมแบ็กหลังอาการบาดเจ็บยาว 2 เดือนของเขาอยู่ได้เพียง 26 นาทีเท่านั้น จนโดนกุนซือชาวอิตาลีตำหนิออกสื่อว่าเล่นแบบโง่ๆ
อย่างไรก็ตาม มาเรสก้า ได้ชี้แจงเจตนาของตัวเองว่าไม่ได้เจตนาด่าลูกทีมรุนแรงแต่อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร พร้อมเผยว่า ดีแล็ป ได้เคลียร์ใจกับทุกคนในทีมแล้ว
“ผมไม่ใช่คนอังกฤษ บางครั้งเวลาแปลจากภาษาอิตาลี ความหมายอาจฟังดูแรงไป” มาเรสก้ากล่าว
“เวลาลงสนาม เลียม โฟกัสกับการดวลเซ็นเตอร์แบ็กของคู่แข่งมากเกินไป มากกว่าตัวเกม นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการสื่อ”
“หลังเกม เขาขอโทษทุกคนทันทีในห้องแต่งตัว ผมรู้จักเลียมดี เขาจะกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรา แต่ต้องพัฒนาบางอย่างเหมือนกับผู้เล่นทุกคน”
“มันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ และต้องทำให้ดีขึ้น ผมมั่นใจว่าในอนาคตเราจะดีขึ้นแน่นอน ไม่มีข้อสงสัย”