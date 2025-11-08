บทเรียนล้ำค่า! ฝ่ายจัดบอล 7 สีแถลงขอโทษปล่อยแฟนบอลทะลักสนามรอบชิงฯ

คณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อกล่าวขออภัยต่อแฟนบอลทุกท่านสำหรับปัญหาความแออัดและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบริเวณสนามแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ (วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568) หลังพบว่ามีจำนวนผู้ชมหลั่งไหลเข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาอย่างท่วมท้นจนเกินความคาดหมาย
"ในนามของคณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ขอขอบพระคุณจากใจจริงสำหรับทุกพลังใจและการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มอบให้แก่นักกีฬาทุกทีม จนนำมาสู่บรรยากาศแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมา เราซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อเข้าชมการแข่งขัน และส่งเสียงเชียร์อันกึกก้องเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาอย่างเนืองแน่น ท่านคือส่วนสำคัญที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้สมบูรณ์และน่าจดจำอย่างแท้จริง"
"อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับเหตุการณ์ความแออัดและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ณ บริเวณสนามแข่งขันในวันนี้ เราขอน้อมรับว่า การวางแผนรองรับไม่สามารถครอบคลุมจำนวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมาย ซึ่งเกินกว่าความคาดหมายของผู้จัดงานเป็นอย่างมาก ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ทีมงานของเราได้พยายามอย่างเต็มที่และทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์ คณะผู้จัดงานขอน้อมรับ ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเคารพอย่างสูงสุด และจะนำทุกข้อติชมไปพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อใช้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการวางแผนและปรับปรุงการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้น"
ขอขอบพระคุณในความเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนที่จะสร้างความฝันให้กับเยาวชนที่มีใจรักในกีฬา เพื่อก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพหรือทีมชาติต่อไป