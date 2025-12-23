บทเรียนราคาแพง! คณะวินัยฯ ปรับแพ้ การท่าเรือ ส่ง ทรู บียู เข้ารอบบอลช้าง

คณะวินัยฯ ปรับแพ้ การท่าเรือ เอฟซี 0-3 หลังส่งนักเตะต่างชาติเกินโควตา ทำให้ ทรู แบงค็อกฯ เป็นฝ่ายเข้ารอบ 16 ทีม ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26
เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่ 79 'สิงห์เจ้าท่า'ส่ง มาเธอุส ลินส์ ลงสนามแทน พีฬาวัช อรรคธรรม ทำให้ขณะนั้น ทีมมีนักเตะต่างชาติอยู่ในสนามรวม 6 คน ประกอบด้วย เรบิน ซูลาก้า, โนโบรุ ชิมูระ, กาก้า เมนเดส, ลูคัส โตคันตินส์, บรายาน เปเรีย และ มาเธอุส ลินส์
หลังจบเกม 'แข้งเทพ' ยื่นประท้วง ส่วน อเล็กซานเดร กาม่า กุนซือ การท่าเรือ และสโมสร ออกมาแถลงขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ตามกติกาแล้ว ทีมจาก ไทยลีก 1 ที่พบกันเอง จะสามารถส่งนักเตะโควตาต่างชาติทั่วไปลงสนามพร้อมกันได้ ไม่เกิน 5 คน