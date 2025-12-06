บทเรียนจากคลับ เวิลด์ คัพ! ทูเคิลเปรยให้นักเตะสำรองชมเกมในห้องแต่งตัว

โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ ให้สัมภาษณ์ อาจพิจารณาให้นักเตะสำรองรออยู่ในห้องแต่งตัวระหว่างเกมที่ลงสนามในฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย เนื่องด้วยสภาพอากาศที่อาจร้อนจัด
ฟุตบอลโลกหนนี้จะแข่งขันกันที่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2026 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนเรื่องสภาพอากาศที่อุณหภูมิอาจพุ่งสูง, ไฟป่า และพายุเฮอร์ริเคนที่อาจส่งผลกระทบต่อทีม โดยมีการคาดว่า 10 จาก 16 สังเวียนอาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำเตือนเรื่องสภาวะอากาศร้อนจัด
อย่างที่มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วในศึกฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ เมื่อกลางปีนี้ ในเกมที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
“ถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ในช่วงท้ายเกมเมื่อพวกเขาลงสนามมา เราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
“ไม่มีใครชอบอะไรแบบนี้หรอก เพราะผมอยากให้นักเตะออกมานั่งข้างนอกเพื่อสัมผัสบรรยากาศ พลังงาน และส่งพลังงานจากม้านั่งสำรองไปยังสนาม
“แต่ผมเห็นเหล่านักเตะที่มาเล่นคลับ เวิลด์ คัพ หวังว่าเราจะหลีกเลี่ยงอะไรแบบนี้ได้ มันดีกว่าอยู่แล้วถ้าให้พวกเขามาอยู่ข้างนอกกับเรา”