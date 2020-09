บุญจังสู้ๆ! มารินอส ทำป้ายภาษาไทยชวนแฟนชมศึกไทยดาร์บี้

โยโกฮามา เอฟ มารินอส ทำป้ายภาษาไทยส่งข้อความถึงแฟนบอลเพื่อเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลเจ1ลีก 2020 ที่จะพบกับ ชิมิสุ เอสพัลส์ ในวันที่ 16 กันยายน นี้

โดยมารินอสคุงกับมาริโนะสุเกะ สองมาสคอตของทัพกะลาสี ได้โชว์ป้ายเป็นข้อความภาษาไทย ที่ชวนแฟนบอลให้กำลังใจขุนพลโยโกฮามา เอฟ มารินอส และ ธีราทร บุญมาทัน แบ็คซ้ายตัวเก่งของทีม ก่อนลงดวลต้นสังกัดของ ธีรศิลป์ แดงดา ในเย็นวันนี้

สำหรับ โยโกฮามา เอฟ มารินอส จะทำศึกไทยดาร์บี้พบกับ ชิมิสุ เอสพัลส์ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่นิสสัน สเตเดียม เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

Marinos-kun and Marinosuke, Yokohama F・Marinos’ mascots, would like to invite all of the fans to watch the 2020 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE ‘Thai Derby’ battle between @prompt_fmarinos and @spulse_official today at 19:30 JST.



© J.LEAGUE - All Rights Reserved pic.twitter.com/ILtAhXu370