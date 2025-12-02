น่าเห็นใจ! เฮอเนสชี้ 'เวียร์ตซ์' ฟอร์มไม่เปรี้ยงกับ ลิเวอร์พูล เพราะมีซาลาห์-โซบอสซ์ไล

อูลี เฮอเนส ประธานกิตติมศักดิ์ของ บาเยิร์น มิวนิค ยอมรับว่ารู้สึกเห็นใจ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ที่ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีอย่างที่ถูกคาดหวังที่สีเสื้อ ลิเวอร์พูล
แนวรุกทีมชาติเยอรมันย้ายมาร่วมทัพหงส์แดง ด้วยค่าตัวถึง 116 ล้านปอนด์ เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ยังยึดตัวจริงถาวรไม่ได้และยังทำผลงานได้ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร ซึ่งบิ๊กบอสเสือใต้ยอมรับว่ารู้สึกเห็นใจ เวียร์ตซ์ โดยมองว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกมีนักเตะอย่าง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ และ โดมินิค โซบอสซ์ไล อยู่ในทีม
"พวกเขา (ลิเวอร์พูล) ใช้เงินไปประมาณ 500 ล้านยูโร แต่ผลงานกลับย่ำแย่…ในมุมมองของผม นั่นเป็นเพราะทีมมีแต่ซูเปอร์สตาร์ มีแต่หัวหน้า ไม่มีคนทำงานจริงๆ" เฮอเนส กล่าว
“น่าสงสาร ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ เขาแทบไม่ได้บอลเลย เพราะซาลาห์, โซบอสซ์ไล และคนอื่นๆ เอาแต่อยากเล่นบอลด้วยตัวเอง”