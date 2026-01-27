Goal.com
สันติภพ เหลืองอ่อน

น่าเป็นห่วง! 'วิเอรา'ชี้ โยเคเรส โอกาสน้อย เพราะเพื่อนมัวแต่ส่งบอลไปมา

ปาทริค วิเอรา อดีตกัปตันทีม อาร์เซนอล ยอมรับว่ารู้สึกกังวลกับฟอร์มการทำประตูของ วิคตอร์ โยเคเรส ที่กำลังเจอปัญหาจากสไตล์การเล่นของทีม

หัวหอกชาวสวีเดน ย้ายมาร่วมทัพไอ้ปืนใหญ่ด้วยค่าตัวราว 64 ล้านปอนด์ เพื่อแก้ปัญหาเกมรุก แต่จนถึงตอนนี้ยิงในลีกได้เพียง 5 ประตู แถมช่วงหลังยังเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับ กาเบรียล เชซุส ซึ่งอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสมองว่าสิ่งที่ทำให้ โยเคเรส เจอปัญหาคือสไตล์การเล่นของทีม ที่ไม่ค่อยส่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเท่าที่ควร

แน่นอนว่ามันน่ากังวล เพราะคุณต้องการให้กองหน้าเบอร์ 9 ยิงประตูได้สม่ำเสมอ และยิงถึงเลขสองหลัก ซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นแบบนั้น” วิเอรา กล่าว

แต่ในอีกมุม อาร์เซนอล ยังนำเป็นจ่าฝูง แสดงว่าทีมยังทำหลายอย่างได้ดี ฟุตบอลคือการเล่นเป็นทีม และมีนักเตะหลายคนที่ยิงได้สี่หรือห้าประตู”

“พวกเขาจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้กองหน้ามากกว่านี้ เล่นบอลเข้าเขตโทษให้บ่อยขึ้น ไม่ใช่แค่ต่อบอลไปมา นักเตะมีความแข็งแกร่ง ควรมีบอลเข้าไปในเขตโทษมากขึ้น และมีผู้เล่นเติมเข้าไปทำประตูมากกว่านี้

