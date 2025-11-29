น่าเจ็บปวด! บัตต์เชื่อแมนฯ ยูฯ เร่งล่าตัว’เมนู’หากอยู่ทีมอื่น

นิคกี้ บัตต์ ตำนานแข้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความกังวลถึง ค็อบบี้ เมนู ที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามฤดูกาลนี้ โดยเชื่อว่าหากลงเล่นให้ทีมอื่น ทีมปีศาจแดง คงเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมเป็นแน่
ดาวเตะวัย 20 ปี แจ้งเกิดอย่างงดงามในยุคของ เอริค เทน ฮาก มีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2023/24 อีกทั้งก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษลุย ยูโร 2024 และได้ออกสตาร์ทตัวจริงไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศกับทีมชาติสเปน
ทว่า เขากลายเป็นตัวสำรองเต็มตัวในยุค รูเบน อโมริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูกาลนี้ เขาถูกมองเป็นสำรองถาวรของ บรูโน แฟร์นันด์ส ในระบบกลางคู่ ทำให้เขาได้โอกาสลงสนามเพียง 260 นาที และยังไม่ได้ลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเลยฤดูกาลนี้
“ผมเป็นห่วงเขานะเพราะเขาน่ะคือซูเปอร์สตาร์ เขาก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษตอนอายุ 18, 19 ปี เป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในยูโรให้กับเรา เขาก้าวขึ้นมาจากอคาเดมีที่แมนฯ ยูไนเต็ด ตั้งแต่ 7 ขวบ เขาอยู่ที่นั่นตอนผมเป็นกุนซือทีมอคาเดมี ผมรู้จักเขาดี ผมรู้จักเขาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มน้อย ผมรู้ดีว่าเขามีพรสวรรค์มากแค่ไหน” บัตต์ เปิดใจถึงความกังวลกับ ค็อบบี้ เมนู
“สิ่งที่น่ากังวลสำหรับผมคือ ถ้าหาก ค็อบบี้ เมนู เล่นให้กับ คริสตัล พาเลซ เป็นต้น ถ้าเขาเล่นให้กับสโมสรอื่น ไม่รวม แมนฯ ซิตี้, อาร์เซนอล, ลิเวอร์พูล, เชลซี หรือทีมที่ยากที่จะได้ตัวมาร่วมทีม แมนฯ ยูไนเต็ด จะลุยคว้าตัวเขาในเดือนมกราคมนี้ด้วยค่าตัว 50-60 ล้านปอนด์
“มันน่าเศร้านะเพราะผมรู้ดีว่าเขารักฟุตบอลมากแค่ไหน ว่าเขารักสโมสรแห่งนี้มากแค่ไหน เหนือสิ่งอื่นใด อย่างที่เรารู้ เราต่างรู้ดีว่าเขามีพรสวรรค์ และมันกำลังสูญเปล่า
“เขาเป็นนักเตะที่เราต้องมีไว้ในทีม เป็นนักเตะที่ไม่ควรจะถูกปล่อยยืมตัว ไม่ว่าสโมสรจะอยากปล่อย หรือคุณอยากไปเอง มันดูเหมือนว่าสโมสรไม่เห็นเขาเป็น 11 ตัวจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประหลาดสำหรับผมเมื่อเทียบกับนักเตะที่ได้เล่นอยู่ตอนนี้”