น่าอับอาย! 'โรเมโร'จวกบอร์ดสเปอร์ส หลังเหลือแข้งฟิตแค่ 11 คน เกมเจ๊าแมนฯซิฯ

คริสเตียน โรเมโร กัปตันทีมท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก หลังทีมมีผู้เล่นชุดใหญ่ที่พร้อมลงสนามเพียง 11 คนเท่านั้น ในเกมพรีเมียร์ลีกที่เปิดบ้านเสมอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-2
ไก่เดือยทอง เจอปัญหานักเตะบาดเจ็บถึง 9 รายในปี 2026 แต่สโมสรกลับขาย เบรนแนน จอห์นสัน ดาวซัลโวของทีมเมื่อฤดูกาลก่อนให้กับ คริสตัล พาเลซ และเสริมทัพผู้เล่นเพียง 2 รายในตลาดเดือนมกราคม
โดย โรเมโร ซึ่งเกมกับเรือใบสีฟ้ามีอาการป่วยจนต้องเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่ง ได้โพสต์ไอจีชื่นชมเพื่อนร่วมทีม พร้อมระบายความอัดอั้นว่าการที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถือเป็นเรื่องน่าอับอายของสโมสร
"เพื่อนร่วมทีมทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเกมกับ ซิตี้ พวกเขาเหลือเชื่อมาก" โรเมโร กล่าว
“ผมอยากช่วยทีมแม้ผมจะไม่สบาย เพราะเรามีนักเตะพร้อมลงสนามแค่ 11 คนเท่านั้น มันไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริง และเป็นเรื่องที่น่าอับอาย”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แนวรับทีมชาติอาร์เจนตินาออกมาพูดถึงสถานการณ์ของสโมสร โดยก่อนหน้านี้เขาเคยโพสต์พาดพิงฝ่ายบริหารว่า “โผล่มาเฉพาะตอนที่ทีมผลงานดี”
ปัจจุบัน สเปอร์ส รั้งอันดับ 14 ของพรีเมียร์ลีก มีแต้มใกล้โซนตกชั้นมากกว่าพื้นที่ฟุตบอลยุโรป แม้จะยังอยู่ในเส้นทางลุยรอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ก็ตาม