Goal.com
สด
Cristian Romero Tottenham 2025-26Getty
สันติภพ เหลืองอ่อน

น่าอับอาย! 'โรเมโร'จวกบอร์ดสเปอร์ส หลังเหลือแข้งฟิตแค่ 11 คน เกมเจ๊าแมนฯซิฯ

คริสเตียน โรเมโร กัปตันทีมท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก หลังทีมมีผู้เล่นชุดใหญ่ที่พร้อมลงสนามเพียง 11 คนเท่านั้น ในเกมพรีเมียร์ลีกที่เปิดบ้านเสมอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-2

ไก่เดือยทอง เจอปัญหานักเตะบาดเจ็บถึง 9 รายในปี 2026 แต่สโมสรกลับขาย เบรนแนน จอห์นสัน ดาวซัลโวของทีมเมื่อฤดูกาลก่อนให้กับ คริสตัล พาเลซ และเสริมทัพผู้เล่นเพียง 2 รายในตลาดเดือนมกราคม

โดย โรเมโร ซึ่งเกมกับเรือใบสีฟ้ามีอาการป่วยจนต้องเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่ง ได้โพสต์ไอจีชื่นชมเพื่อนร่วมทีม พร้อมระบายความอัดอั้นว่าการที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถือเป็นเรื่องน่าอับอายของสโมสร

"เพื่อนร่วมทีมทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเกมกับ ซิตี้ พวกเขาเหลือเชื่อมาก" โรเมโร กล่าว

ผมอยากช่วยทีมแม้ผมจะไม่สบาย เพราะเรามีนักเตะพร้อมลงสนามแค่ 11 คนเท่านั้น มันไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริง และเป็นเรื่องที่น่าอับอาย

Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แนวรับทีมชาติอาร์เจนตินาออกมาพูดถึงสถานการณ์ของสโมสร โดยก่อนหน้านี้เขาเคยโพสต์พาดพิงฝ่ายบริหารว่า “โผล่มาเฉพาะตอนที่ทีมผลงานดี”

ปัจจุบัน สเปอร์ส รั้งอันดับ 14 ของพรีเมียร์ลีก มีแต้มใกล้โซนตกชั้นมากกว่าพื้นที่ฟุตบอลยุโรป แม้จะยังอยู่ในเส้นทางลุยรอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ก็ตาม

โฆษณา
0