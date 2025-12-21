นิ่งไว้! อาร์เตต้าไม่หวั่น โดนแมนฯ ซิตี้แซงขึ้นจ่าฝูงก่อนทวงคืน

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล เผยว่าเขาและลูกทีมไม่ได้เสียสมาธิจากการถูก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แซงขึ้นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนบุกชนะ เอฟเวอร์ตัน 1-0 ทวงตำแหน่งกลับมาได้สำเร็จ
เดอะ กันเนอร์ส อาจวิตกเล็กน้อย หลัง เรือใบสีฟ้า ที่เตะก่อนถล่ม เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-0 ขยับแซงขึ้นจ่าฝูงชั่วคราว ก่อนที่ลูกทีมของ อาร์เตต้า จะบุกคว้าสามแต้มด้วยประตูชัยจากจุดโทษของ วิคตอร์ โยเคเรส
แม้เดือนก่อนจะมีคะแนนนำ ซิตี้ ถึง 7 แต้ม แต่วันนี้เหลือเพียง 2 เท่านั้นในแมตช์เดย์ที่ 17 แต่นั่นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อลูกทีมของ อาร์เตต้า แต่อย่างใด
“เราไม่ได้มองเรื่องนั้น ผมรู้ว่าพวกคุณต้องการอะไร” อาร์เตต้า เมื่อถูกถามเรื่อง แมนฯ ซิตี้
“สิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้คือฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันของพวกเรา เรารู้ดีว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยาวนานและยากลำบากในลีกนี้
“ทั้งหมดก็แค่นั้น มีความสุขในทุก ๆ วัน และมาดูกันว่าเราจะไปได้ถึงไหน”