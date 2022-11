นิวคาสเซิลเหมา! 'อัลมิรอน-เอ็ดดี้ ฮาว' ซิวรางวัลประจำเดือนพรีเมียร์ลีก

มิเกล อัลมิรอน และ เอ็ดดี้ ฮาว จากนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะและเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีก ประจำเดือนตุลาคม 2022 ไปครอง

แนวรุกชาวปารากวัย โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงด้วยการยิงไปถึง 6 ประตู จาก 6 เกมพรีเมียร์ลีกในเดือนตุลาคม โดยมีเพียงแค่เกมเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-0 เกมเดียวเท่านั้นที่เขายิงประตูไม่ได้

ขณะเดียวกัน อัลมิรอน ยังคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมไปครองอีกรายการด้วย จากลูกปั่นด้วยซ้ายสุดสวยในเกมที่พาสาลิกาดงถล่มฟูแลม 4-1

It could only be him! ⚫️⚪️



Miguel Almiron is playing the football of his life, and he is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for October 💫#PLAwards | @NUFC pic.twitter.com/n8kwHNTrxv