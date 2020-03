น้ำใจงาม! แข้งสิงห์หนุ่มแบ่งค่าเหนื่อยช่วยทีมงานสโมสร

เหล่านักเตะ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค ร่วมกันแบ่งค่าเหนื่อยของตัวเอง เพื่อบริจาคให้พนักงานในสโมสร ที่กำลังเผชิญกับวิกฤต โควิด-19

ปัญหาไวรัสโคโรนากำลังลุกลามอย่างหนักในเยอรมัน หลังมีผู้ติดเชื้อนี้เป็นอันดับ 5 ของโลก ด้วยจำนวนกว่า 12,327 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 28 ราย

ซึ่งนั่นทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเว้นว่างจากการทำงาน เพราะหลายบริษัทสั่งปิดอาคารเป็นการชั่วคราว โดยพนักงานทางการกีฬาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน หลังจากที่ไม่มีการแข่งขันใด ๆ ในประเทศตอนนี้

The #Borussia players have volunteered to forgo part of their wages to help the club and its employees get through this difficult period. The Foals' coaches, directors and CEOs have also followed suit 🐎💚#DieFohlen pic.twitter.com/bQWLg1hwsc