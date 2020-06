'นาโปลี-มิลาน'ร่วมอาลัย! น้องสาวกัตตูโซเสียชีวิต

เจนนาโร กัตตูโซ กุนซือของนาโปลี ต้องสูญเสีย ฟรานเชสก้า น้องสาวของเขาไปแบบไม่มีวันกลับ ในวัยเพียง 37 ปี

ฟรานเชสกาป่วยหนักและเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ดี อาการของเธอแย่ลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งเสียชีวิตลงในช่วงเช้าของวันนี้ (ตามเวลาท้องถิ่น)

ฟรานเชสก้าเคยทำงานที่สำนักงานใหญ่ของ เอซี มิลาน อยู่หลายปี ขณะที่กัตตูโซได้รับข่าวร้ายระหว่างคุมทีมซ้อมที่คาสเทล วอลตูร์โน

President Aurelio De Laurentiis, wife Jacqueline and children Luigi, Edoardo and Valentina, the directors, coaching staff, squad, everyone associated with SSC Napoli and Filmauro offer our deepest condolences to Rino Gattuso on the tragic passing of his sister Francesca.