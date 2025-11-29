นักเตะขอโทษแล้ว! โก อเฮด อีเกลส์ ปรับเงิน ‘เอ็ดวาร์ดสัน’ บูลลี่รูปลักษณ์ สตีลเลอร์

โก อเฮด อีเกลส์ ทีมดังแห่ง เอเรดิวิซี ออกแถลงแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ วิคตอร์ เอ็ดวาร์ดเซน ล้อเลียนรูปลักษณ์ของ แองเจโล สตีลเลอร์ ในเกมยูโรป้า ลีก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนที่ทั้งสองฝ่ายมีจังหวะกระทบกระทั่งในเกม ก่อนที่ดาวยิงสวีดิชจะใช้มือทำสัญลักษณ์เชิงล้อเลียน สตีลเลอร์ และชี้ไปที่จมูกของเขาจนมีปากเสียงและผลักกันไปมา โดยผู้ตัดสินเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมควักใบเหลืองแจกทั้งสองฝ่าย
หลังเกม เอ็ดวาร์ดเซน ให้สัมภาษณ์ว่าเขาทำไปเพราะอะดรีนาลีนที่กำลังหลั่ง โดย เวสลีย์ ชไนเดอร์ ตำนานแข้งเนเธอร์แลนด์ ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์เกมข้างสนามไม่สบอารมณ์กับพฤติกรรมดังกล่าวอย่างชัดเจน
หลังเกม โก อเฮด อีเกลส์ เผยว่าสโมสรลงโทษปรับเงิน 500 ยูโรที่จะนำไปบริจาคให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ต่อไป พร้อมกับบทสัมภาษณ์ของ เอ็ดวาร์ดเซน ที่รู้สึกผิดและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“ผมอยากขอโทษกับพฤติกรรมของผมเมื่อวานนี้ สิ่งที่พูดกันระหว่างเราสองคนไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดในสนามฟุตบอล หลังเกมผมได้เข้าไปที่ห้องแต่งตัวสตุ๊ทการ์ทเพื่อกล่าวคำขอโทษ ผมมีบทบาทในการเป็นแบบอย่างให้นักเตะคนอื่น ๆ และผมต้องประพฤติตัวให้เหมาะสม”