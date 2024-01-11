นักสะสมห้ามพลาด! GBO Thailand ออกคอลเลคชั่นกาชาปอง "BLUE LOCK"

สันติภพ เหลืองอ่อน
Gashapon BandaiGBO Thailand
Thai League

GBO Thailand จัดเต็มความน่ารักสุดพรีเมี่ยมด้วยงานตุ๊กตาผ้านุ่มนิ่มสุดน่ารักจากตัวละครอนิเมะฟุตบอลสุดฮิต "BLUE LOCK"

"Gashapon Bandai Official Shop" ร้านอย่างเป็นทางการขนาดใหญ่ที่จัดจำหน่ายสินค้า Bandai Gashapon ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น จัดเต็มความน่ารักสุดพรีเมี่ยมด้วยงานตุ๊กตาผ้านุ่มนิ่มสุดน่ารักจากตัวละครอนิเมะฟุตบอลสุดฮิต "BLUE LOCK"

GBO Thailand อัพเดทสินค้าชุดใหม่ในเดือนมกราคมนี้ที่ทำเอานักสะสมและแฟนการ์ตูนดัง BLUE LOCK ถึงกับตาลุกวาว กับงานสินค้ากาชาปองแบบ "Premium Gashapon"

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ไลน์อัพสินค้าประกอบด้วย : Yoichi Isagi, Meguru Bachira, Hyoma Chigiri, Seishiro Nagi, Reo Mikage, Rin Itoshi

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามกิจกรรมพิเศษได้ที่

Line Official : @bigonetoys หรือ Facebook Message

Gashapon Thailand Facebook: https://www.facebook.com/gashaponbandaithailand

Ig: https://www.instagram.com/gashapon_bandai_th

Gashapon BandaiGashapon BandaiGashapon BandaiGashapon BandaiGashapon Bandai

ทีมงานขอแนะนำ