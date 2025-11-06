'ธีราทร' โพสต์เคลียร์ชัดครั้งสุดท้ายยันไม่เคยมีปัญหา กับ 'โจนาธาร' วอนจบดราม่าไร้สาระ

"อุ้ม" ธีราทร บุญมาทัน แบ็กซ้ายทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางส่วนตัวถึงแฟนบอลไทย เพื่อออกมาเคลียร์ประเด็นความขัดแย้งกับ โจนาธาร เข็มดี กองหลังรุ่นน้อง ที่ถูกพูดถึงและเป็นประเด็นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี โดย ธีราทร ยืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับรุ่นน้องรายนี้ และขอให้เรื่องดังกล่าวจบลงเสียที
ธีราทร ระบุว่าปกติแล้วตนไม่ค่อยโพสต์เรื่องส่วนตัว แต่เหตุการณ์นี้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่อง และตนมองว่ามันไม่ควรจะมีประเด็นใด ๆ เลย
"ผมเบื่อกับเหตุการณ์นึง ที่มันประเด็นมาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งจริง ๆ มันไม่ควรมีประเด็นอะไรเลย" ธีราทร กล่าว พร้อมยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยออกมาพูดโดยตรง เพราะมองว่าไม่มีอะไร แต่หลายคนไปฟังจากผู้อื่นแล้วนำมาใส่ร้ายในเรื่องที่ตนไม่ได้ทำ
"ผมกับโจ ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน ผมไม่เคยพูดว่าไม่ชอบน้อง และผมไม่ได้ไม่ชอบน้อง" ธีราทร ยืนยันหนักแน่น พร้อมแสดงความสงสัยต่อผู้ที่กล่าวหาว่าตนมีปัญหากับ โจนาธาร เข็มดี
"ผมงงกับบางคนที่พูดว่า ผมมีปัญหากับน้อง ว่าผมไม่ชอบน้อง ไปเอามาจากไหนกันครับ มีใครออกมายืนยันได้ไหมว่าผมเป็นคนพูด คนที่ได้ยินออกมาได้เลยครับ หรือมีหลักฐานอะไรออกมาพูดแย้งผมได้เลยครับ และเรื่องที่ว่าผมมีปัญหาอะไรกับน้อง ช่วยออกมาเล่าหน่อยครับว่าเรื่องมันเป็นยังไง เพราะผมเองแม่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปมีปัญหาอะไรกับน้องตอนไหน"
กัปตันทีมชาติไทยย้ำชัดเป็นครั้งสุดท้ายว่า “ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับ โจนาธาร เข็มดี“ และยืนยันว่า "ผมสามารถร่วมงานได้กับทุกคน และสามารถร่วมงานกับน้องได้เสมอ"
ธีราทร บุญมาทัน ทิ้งท้ายว่าในเวลานี้เขาควรต้องโฟกัสกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่กลับมีเรื่องไร้สาระมาไม่จบไม่สิ้น จึงหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงสักที ส่วนใครที่อ่านแล้วไม่เชื่อ "ผมก็คงต้องพูดว่า แล้วแต่เลยครับ อยากจะเชื่อแบบไหนก็สุดแล้วแต่ใจพี่ ๆ ครับ"