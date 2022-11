ทำไมเขาทำได้! แฟนบอลจีนร่ำไห้เห็นญี่ปุ่นผงาดคว่ำเยอรมัน

อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีน โพสต์คลิปวิดิโอที่เขาเข้าไปชมเกมฟุตบอลโลก 2022 ที่ ทีมชาติญี่ปุ่น พลิกกลับมาเอาชนะ ทีมชาติเยอรมนี 2-1 แล้วร้องไห้ออกมาพร้อมกับคร่ำครวญที่ทีมชาติจีนไม่สามารถทำแบบนี้ได้

ทัพซามูไรบูลยังแสดงความเป็นเบอร์ต้นของทวีปเอเชียในหลายรายการที่ผ่านมา และเวทีใหญ่อย่างฟุตบอลโลก 2022 พวกเขาใช้เวลา 15 นาทีสุดท้ายพลิกแซงเอาชนะ เยอรมนี 2-1 แบบสุดมัน

หลังเกมมีแฟนบอลชาวจีนโพสต์คลิปผ่าน Weibo ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 ผู้ติดตาม คร่ำครวญที่ทีมชาติจีนไม่สามารถสร้างผลงานเขย่าโลกได้แบบญี่ปุ่นทั้ง ๆ ที่มีร่างกายไม่ต่างกัน

“นั่นมันประเทศเพื่อนบ้านเรานะ เรามีร่างกายที่คล้าย ๆ กัน ทำไมพวกเขาชนะได้แต่เราทำไม่ได้ล่ะ?”

ทั้งนี้ ทีมชาติจีน ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี 2002 ที่มีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลก 2022 พวกเขาทำได้เพียงจบอันดับ 5 ของรอบคัดเลือกโซนเอเชียเท่านั้น

Chinese fans rally as Weibo influencer cries at World Cup – ‘why can’t we win?’ https://t.co/kvOrbUT9a1