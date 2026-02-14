Goal.com
สด
FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP
สันติภพ เหลืองอ่อน

ทำไปเพื่อ? 'เอนริเก้'สับ เดมเบเล หลังสัมภาษณ์ติเพื่อนร่วมทีม, ย้ำไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสร

หลุยส์ เอนริเก้ เฮดโค้ชของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ตอบโต้แบบเผ็ดร้อนใส่ อุสมาเน เดมเบเล ที่ให้สัมภาษณ์ตำหนิเพื่อนร่วมทีม หลังเกมแพ้ แรนส์ 1-3 ในศึกลีกเอิง เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา

หลังจบเกมพ่าย แรนส์ แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์วิจารณ์เพื่อนร่วมทีมว่าแบบไม่ระบุคนว่ามีอีโก้เยอะและเล่นแบบเห็นแก่ตัว ซึ่งกุนซือชาวสเปนไม่พอใจการกระทำนี้ของ เดมเบเล และออกมาตอบโต้แบบทันควัน

ความเห็นของนักเตะหลังเกมมันไม่มีค่าเลย ไร้ค่าโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวคำพูดโค้ชก็ไม่มีค่า แต่คำพูดของนักเตะนั้นไร้ค่าที่สุด ผมจะไม่ตอบคำถามใด ๆที่มาจากคำพูดของนักเตะทั้งนั้น” เอนริเก้ กล่าว

ผมจะไม่มีทางยอมให้นักเตะคนใดอยู่เหนือสโมสร นี่คือสิ่งที่ชัดเจน ผมคือคนที่รับผิดชอบทีมนี้ และจะไม่ปล่อยให้ใครคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าสโมสร ไม่ว่าจะเป็นผมเอง, ผู้อำนวยการกีฬา, ประธาน หรือตัวสโมสรเองก็ตาม”

“คำพูดเหล่านั้นไม่มีค่า เป็นผลมาจากความโกรธหลังจบการแข่งขันเท่านั้น และผมคิดว่ามันชัดเจน เราไม่มีอะไรจะเสีย”

Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Ligue 1
Auxerre crest
Auxerre
AJA
Rennes crest
Rennes
REN
โฆษณา
0