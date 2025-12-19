Mainoo brother imgGetty/Instagram
ทำไปเพื่ออะไร? คีนอัดพี่ชายเมนู ”ไอ้โง่” ใส่เสื้อทวงอิสรภาพให้น้องชาย

รอย คีน ตำนานแข้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของ ค็อบบี้ เมนู พร้อมปลุกเร้าให้อยู่สู้ต่อเพื่อตำแหน่งตัวจริง

ดาวเตะวัย 20 ปี ยังไม่เคยลงเล่นตัวจริงให้ทีมปีศาจแดงในนเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ และมีรายงานต่อเนื่องว่าเขาต้องการย้ายออกแบบยืมตัวอีกครั้งในเดือนมกราคม เพื่อหวังจะได้ลงเล่นและโอกาสไปติดทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลก 2026

“นายกำลังจะบอกฉันว่าเขา (เมนู) ไม่สามารถนั่งรอโอกาสไปอีก 6 เดือนงั้นเหรอ?” คีน พูดในรายการ The Overlap: Stick to Football Podcast

“เขาอาจคิดว่าผู้จัดการทีมอาจจะแยกทางไปในซัมเมอร์

“เขาเพิ่งอายุ 20 ปีเอง มันจะเป็นอะไรกับการนั่งสำรอง และเรียนรู้อาชีพการค้าแข้งของตัวเอง? และถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้โอกาสลงสนาม เราทุกคนต่างเจอมันมาแล้วทั้งนั้น

“บางครั้งผู้จัดการทีมอาจจะเข้มงวดกับคุณ ซึ่งสิ่งที่คุณต้องทำคือการพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิด เจมี (คาร์ราเกอร์) ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เขาไม่เคยรู้สึกว่าเป็นตัวหลักที่ลิเวอร์พูล ซึ่งผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นที่ยูไนเต็ด

“ทุก ๆ วันคือโอกาสของคุณที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ผู้จัดการทีมได้เห็น และในตอนที่ผู้จัดการทีมเลือกตัวจริง เขาต้องคิดว่า “เขาต้องได้เล่น เขาต้องมีชุดความคิดแบบนี้สิ

“ฟุตบอลคืออะไร? ชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลคือการพยายามพิสูจน์เสียงวิจารณ์เหล่านั้นว่าคิดผิด มีข่าวลือว่า บรูโน จะย้ายออกตอนซัมเมอร์ เขาอาจจะไปซัมเมอร์หน้าก็ได้ รอจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสมของนายสิ

“ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนักเตะที่ย้ายออกไปแบบยืมตัว มันอาจเป็นทางออกที่ดีกับทุกฝ่าย แต่บางครั้งในฐานะนักเตะ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ คือการได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และก้าวไปสู่ทีมชุดใหญ่”

“แม้ว่าผู้จัดการทีมจะพูดว่า ‘นายไม่มีทางได้ลงเล่นก่อนบรูโน’ ก็พิสูจน์ให้เขาเห็นสิว่าคิดผิด!”

หลังจากนั้น รอย คีน จัดชุดใหญ่ให้ เฮมส์-เมนู พี่ชายต่างแม่ ที่ใส่เสื้อ “Free Kobbie Mainoo” ออกมายืนโชว์ตัวบนอัฐจันทร์ในเกมเสมอ บอร์นมัธ 4-4 ว่าเป็นการกระทำที่โง่เขลา ไม่ส่งผลดีต่อน้องชายของเขา

“เมื่อเขามีพี่ชายโง่เง่าก่อเรื่องแบบนั้น — เราไม่ควรให้ค่าไอ้หมอนี่แม้แต่วินาทีเดียว
“เพราะบางครั้งเขาแค่ถูกรายล้อมไปด้วยคนโง่ โดยเฉพาะในครอบครัว”

“ลองนึกดู หลังเกมคุณกลับเข้าห้องแต่งตัว แล้วพี่ชายคุณก่อเรื่องแบบนั้น ถ้านั่นเป็นพี่ชายผมทำแบบนั้น ผมจะมองเขาแล้วพูดว่า ‘นายกำลังทำอะไรอยู่? 
“แล้วคุณคิดจริง ๆ เหรอว่าพี่ชายเขาจะทำแบบนั้นโดยไม่ถามเขาก่อน? เขายังมีสัญญากับทีมอยู่ แถมอาจได้รับค่าเหนื่อยที่ดีด้วยซ้ำ…”

