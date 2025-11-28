ทำใจไว้แล้ว! 'มาดูเอเก้'ชี้กลับไปเยือน เชลซี คงเจอบรรยากาศไม่เป็นมิตร

โนนี มาดูเอเก้ แนวรุกของ อาร์เซนอล ยอมรับว่าเขาอาจต้องเผชิญบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรจากแฟนบอล เชลซี อดีตทีมเก่า แต่ขอโฟกัสที่การพาทีมเก็บชัยชนะ
ดาวเตะวัย 23 ปี ย้ายจากสิงห์บลูมาร่วมทัพ ไอ้ปืนใหญ่ เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวราว 50 ล้านปอนด์ ก่อนจะเจอปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าจนต้องพักไปพักใหญ่ ทว่าปัจจุบันกลับมาฟิตและอยู่ในแผนของ มิเกล อาร์เตต้า อีกครั้ง พร้อมเพิ่งยิงประตูแรกให้ทีม ในเกมบุกชนะบาเยิร์น มิวนิค 3-1 เมื่อกลางสัปดาห์
โดย มาดูเอเก้ เปิดใจถึงการกลับถิ่นเก่าครั้งนี้ว่า
“มันอาจจะมีบรรยากาศไม่เป็นมิตรสักหน่อยหรืออาจจะไม่ก็ได้ แต่ผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ผมผ่านหลายบรรยากาศมาแล้ว ไม่รู้ว่ามีอะไรทำให้ผมหวั่นได้หรือเปล่า แต่ผมจะโฟกัสแค่ภารกิจในสนาม”
“เกมนี้ไม่ใช่เรื่องของผม แต่เป็นเรื่องของอาร์เซนอลที่จะต้องเก็บอีก 3 คะแนนในลีก เพื่อขยับเข้าใกล้เป้าหมายของทีม”
แม้ตอนย้ายมาใหม่ๆ จะเจอกระแสต้านจากแฟน อาร์เซนอล บางส่วนที่ติดแฮชแท็ก #NoToMadueke บนโซเชียลมีเดีย แต่มาดูเอเก้เผยว่าตอนนี้เขารับรู้ถึงแรงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากแฟนปืนใหญ่
“คุณอยู่ในสายตาคนทั่วไป ใครก็พูดอะไรก็ได้ แต่เวลาผมอยู่ในสนาม และเห็นว่าแฟนบอลต้อนรับผมแบบนั้น มันสุดยอดมากจริงๆ”
“เกมล่าสุดกับ สเปอร์ส มันน่าเหลือเชื่อมาก และมันทำให้ผมมีพลังมหาศาล ผมเล่นริมเส้น ผมรู้สึกได้ ผมได้ยินทุกเสียงเชียร์ เมื่อพวกเขาให้พลังบวกมันช่วยผมอย่างมาก ผมมีความสุขจริงๆ”