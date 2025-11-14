ทำเพื่ออะไร! 'กัตตูโซ'จวกแฟนอิตาลี ร้องเพลงด่านักเตะเกมกับ มอลโดวา

เจนนาโร กัตตูโซ เฮดโค้ชทีมชาติอิตาลี ไม่พอใจต่อเสียงโห่และเพลงล้อเลียนจากแฟนบอล ในเกมที่ทีมชนะ มอลโดวา 2-0 ในเกมฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
โดยระหว่างเกมกับ มอลโดวา มีแฟนบอลจำนวนหนึ่งร้องเพลงจิกกัดสมาคมฯฅ นักเตะ รวมถึงกุนซืออย่าง กัตตูโซ ด้วย ทำเอาเจ้าตัวถึงกับหัวร้อน เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับทุกคนที่ทำงานหนักเพื่อทีม
“คุณหมายความว่ายังไง นี่ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดของอิตาลีเหรอ? ผมเห็นนักเตะครองเกมได้หมด มอลโดวา ไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลย" กัตตูโซ กล่าว
“ถ้าคุณคาดหวังว่าเราจะชนะ 11-1 เหมือนเกม มอลโดวากับ นอร์เวย์ นั่นไม่ใช่ปัญหาของผม ไม่มีเกมไหนง่าย”
“ผมรู้สึกแย่กับสิ่งที่ได้ยินจากแฟนบอล การตะโกนด่าหรือตำหนิเรา นี่คือเวลาที่เราต้องรวมใจ นักเตะกำลังทำหน้าที่ของพวกเขา การออกมาเล่นเกมเยือนแล้วเจอแฟนบอลราว 500 คนด่าหรือล้อเลียนนักเตะ ผมยอมรับไม่ได้”
ทั้งนี้ อิตาลี กำลังเผชิญฝันร้ายในการเข้ารอบโดยตรงสู่ฟุตบอลโลก หลัง นอร์เวย์ ถล่ม เอสโตเนีย 4-1 ทำให้ทีมของ กัตตูโซ ต้องชนะนอร์เวย์ด้วยผลต่าง 9 ประตูในเกมนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือก เพื่อไม่ต้องไปเพลย์ออฟ