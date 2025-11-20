Ruben Amorim Manchester United 2025Getty Images
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ทุกอย่างปลดล็อค! อโมริมชี้เซอร์ จิมประกาศหนุนหลังช่วยพลิกฟอร์มทีม

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่าการให้สัมภาษณ์หนุนหลังมีส่วนช่วยปลดล็อคสิ่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกสโมสร จนทีมมีผลงานดีขึ้นตามลำดับ

ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ ให้สัมภาษณ์หนุนหลัง อโมริม ในช่วงผลงานย่ำแย่ โดยย้ำว่าให้เวลาพิสูจน์ตัวเอง 3 ปีในการแสดงฝีมือให้เห็นว่าเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยม

ซึ่งหลังจากนั้น ทีมปีศาจแดง ฟอร์มกระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เก็บชัยชนะ 3 จาก 5 เกมหลังสุด ขยับมาเกาะในโซนครึ่งบนของตาราง ปลดล็อคความกดดันอย่างปลิดทิ้ง

ก่อนที่จะนำลูกทีมเปิดบ้านดวล เอฟเวอร์ตัน คืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ อโมริม ได้เน้นย้ำถึงพัฒนาการของทีม และคำพูดของบอร์ดบริหารที่ช่วยปลุกความเชื่อมั่น แม้ยอมรับว่าทีมยังห่างความสมบูรณ์แบบในเวลานี้

“เรากำลังเล่นได้ดีขึ้น แต่การที่เราเล่นได้ดีขึ้นนั่นเพราะเรามีความมั่นใจมากขึ้น เริ่มเก็บผลการแข่งขันที่ดี ยกตัวอย่างในเกมกับ ลิเวอร์พูล” อโมริม เผย

“เรากำลังดีขึ้น แต่สิ่งที่ผมสามารถพูดได้คือ ; ตอนที่เราจบเกมพบ ท็อตแนม และผมกลับมาที่แคร์ริงตัน ผมได้ย้อนดูเกม และความรู้สึกของผมคือผิดหวัง เรายังห่างคำว่าสมบูรณ์แบบ เรายังห่างจากทีมที่สามารถเอาชนะได้ทุกเกมที่ลงสนาม

“ผมคิดว่าเรายังมีงานอีกมากต้องทำ แต่ผมก็มีความรู้สึกที่ผมพูดมาหลายเดือนว่า รูปแบบการเล่นไม่ใช่ปัญหา รูปแบบคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่ง มันเป็นไดนามิค, ความมั่นใจ, แนวทางการเล่น, ความมุ่งมั่น

“ถ้าคุณดูเกมที่เรากระเสือกกระสนในฤดูกาลนี้ มันไม่ใช่เรื่องรูปแบบการเล่น มันคือการขาดความเข้มข้น ดุดัน เราต้องสมบูรณ์แบบในลีกนี้หากต้องการกวาดชัยชนะ

“ถ้าคุณจำได้ตอนที่ เซอร์ จิม ให้สัมภาษณ์ นั่นสยบข่าวต่าง ๆ นานารอบสโมสร

“เสีองอื้ออึงต่าง ๆ มันเปลี่ยนไปเลย ดังนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทีม และถ้ามันสำคัญกับทีม มันก็สำคัญกับผมด้วย คำพูดเหล่านั้นมีอิมแพ็คมหาศาล ไม่ใช่แค่สิ่งที่ผมทำ แต่เป็นการที่ผู้คนมองสิ่งที่เราทำด้วย ซึ่งมันสำคัญมากจริง ๆ”

