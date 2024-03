ที่มาต่างกัน! เทรนต์เชื่อลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มีความหมายกว่าแมนฯ ซิตี้

แบ็คจอมบุกหงส์แดงเชื่อว่าถ้วยแชมป์ของพวกเขามีความหมายมากกว่าเรือใบสีฟ้าเพราะสถานการณ์การเงินของทั้งสองทีมที่ต่างกัน

เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ็คขวา ลิเวอร์พูล เชื่อว่าการคว้าแชมป์ของ ลิเวอร์พูล มีความหมายต่อแฟนบอลมากกว่าการเป็นแชมป์ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ด้วยที่มาและสถานการณ์การเงินของสองสโมสร

ทัพหงส์แดง กำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อีกสามรายการ หลังเพิ่งคว้าแชมป์คาราบาว คัพ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพวกเขากำลังนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก รวมถึงอยู่ในเส้นทาง เอฟเอ คัพ และ ยูโรป้า ลีก

“มันยากมาก เรากำลังจะเจอกับเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อคว้าชัยชนะ” เทรนต์ เผยกับ Four Four Two

นั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะจำกัดความ ซิตี้ และองค์กรของพวกเขา ลองมองย้อนกลับไปในยุคนี้ แม้พวกเขาจะคว้าแชมป์มากกว่าเรา และน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่า ถ้วยแชมป์ของเรามีความหมายมากกว่าสำหรับเรา ต่อแฟนบอลของเราเพราะด้วยสถานการณ์ของทั้งสองสโมสร ด้านการเงิน วิธีที่สองสโมสรสร้างทีมขึ้นมา และในแง่ที่เราทำสำเร็จ มันน่าจะมีความหมายมากกว่าต่อแฟนบอลของเรา”

ทั้งนี้ ลิเวอร์พูล จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในเกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีก วันอาทิตย์นี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้