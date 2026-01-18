ทีมแตก! กลาสเนอร์ทิ้งบอมบ์หลังพาเลซตัดสินใจปล่อยเกฮี

โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ให้สัมภาษณ์แสดงความไม่พอใจหลังบอร์ดบริหาร คริสตัล พาเลซ กำลังจะปล่อย มาร์ค เกฮี กองหลังกัปตันทีมออกจากทีม
แนวรับทีมชาติอังกฤษ กำลังจะย้ายไปร่วมทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวราว 20 ล้านปอนด์เท่านั้น ด้วยสัญญาของนักเตะที่กำลังจะหมดลงในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้
ด้าน กลาสเนอร์ แสดงความไม่พอใจมาก่อนหน้านี้กับแนวทางการเสริมทัพที่เขารู้สึกไม่ได้รับการสนับสนุน นับตั้งแต่ปล่อย เอเบเรชี เอเซ ออกจากทีมไปช่วงซัมเมอร์
และล่าสุดกัปตันทีมที่เขาได้รับแจ้งกระทันหันก่อนลงสนามหนึ่งวันในเกมบุกพ่ายซันเดอร์แลนด์ 2-1 ซึ่งตัวเขาเองก็จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้เช่นกัน
“ผมรู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้ง สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการขายกัปตันทีมของเราหนึ่งวันก่อนลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีก
“ผมต้องปิดปากเงียบมาจนถึงตอนนี้ คุณถูกทำร้ายจิตใจถึงสองครั้งในฤดูกาลนี้ ทั้งสองครั้งเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนลงสนาม มันเกิดขึ้นกับ เอเซ และตอนนี้กับ เกฮี
"ผมเพิ่งทราบเมื่อวานว่าเราจะขาย มาร์ค แล้วเราก็ต้องรับมือกับเรื่องนี้ ไม่มีทีมไหนควรที่จะทำแบบนี้”