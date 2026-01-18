glasnerGetty Images
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ทีมแตก! กลาสเนอร์ทิ้งบอมบ์หลังพาเลซตัดสินใจปล่อยเกฮี

โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ให้สัมภาษณ์แสดงความไม่พอใจหลังบอร์ดบริหาร คริสตัล พาเลซ กำลังจะปล่อย มาร์ค เกฮี กองหลังกัปตันทีมออกจากทีม

แนวรับทีมชาติอังกฤษ กำลังจะย้ายไปร่วมทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวราว 20 ล้านปอนด์เท่านั้น ด้วยสัญญาของนักเตะที่กำลังจะหมดลงในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้

ด้าน กลาสเนอร์ แสดงความไม่พอใจมาก่อนหน้านี้กับแนวทางการเสริมทัพที่เขารู้สึกไม่ได้รับการสนับสนุน นับตั้งแต่ปล่อย เอเบเรชี เอเซ ออกจากทีมไปช่วงซัมเมอร์

และล่าสุดกัปตันทีมที่เขาได้รับแจ้งกระทันหันก่อนลงสนามหนึ่งวันในเกมบุกพ่ายซันเดอร์แลนด์ 2-1 ซึ่งตัวเขาเองก็จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้เช่นกัน

“ผมรู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้ง สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการขายกัปตันทีมของเราหนึ่งวันก่อนลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีก

Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Chelsea crest
Chelsea
CHE

“ผมต้องปิดปากเงียบมาจนถึงตอนนี้ คุณถูกทำร้ายจิตใจถึงสองครั้งในฤดูกาลนี้ ทั้งสองครั้งเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนลงสนาม มันเกิดขึ้นกับ เอเซ และตอนนี้กับ เกฮี

"ผมเพิ่งทราบเมื่อวานว่าเราจะขาย มาร์ค แล้วเราก็ต้องรับมือกับเรื่องนี้ ไม่มีทีมไหนควรที่จะทำแบบนี้”

0