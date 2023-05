ทีมฟุตบอลไทยคว้าแชมป์ AIA Championship 2023 ที่อังกฤษ

เอไอเอ ฉลองชัย ทีมฟุตบอลไทยคว้าแชมป์ AIA Championship 2023 การแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาค ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพนักเตะลัดฟ้าคว้าชัยชนะรอบชิงชนะเลิศในรายการ ‘เอไอเอ แชมป์เปี้ยนชิพ 2023’ (AIA Championship 2023) ณ สนามฝึกซ้อม สโมสรฟุตบอลท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดแข่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา โดยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ทั้งประเภททีมฟุตบอลชาย ได้แก่ ทีม Forward United ซึ่งเป็นการฟอร์มทีมพลังตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย และสามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 2 มาครองได้สำเร็จ พร้อมรางวัล Man of the Match ด้านทีมฟุตบอลหญิง ได้แก่ ทีมสมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการฟอร์มทีมจากพันธมิตรของเอไอเอ โดยสามารถคว้าชัยระดับนานาชาติได้เป็นครั้งแรก พร้อมรางวัล Women of the Match อีกทั้งยังทำลายสถิติในการทำประตูได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ รวมทั้งสิ้นถึง 29 ลูก ถือเป็นการ Break the Record ยิงประตูได้สูงสุด 8 ลูกต่อ 1 เกม โดยความสำเร็จในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรง ความมุมานะ และความสามัคคีของทัพนักฟุตบอลไทย ซึ่งเอไอเอ พร้อมสนับสนุนทุกโอกาส เพื่อให้เหล่านักเตะได้พัฒนาศักยภาพ และความสามารถด้านกีฬาในระดับโลกต่อไป

ทั้งนี้ ‘เอไอเอ แชมป์เปี้ยนชิพ 2023’ (AIA Championship 2023) เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาคที่จัดในกลุ่มบริษัทเอไอเอ โดยมีทีมฟุตบอลจากประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ พร้อมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเอไอเอ “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”