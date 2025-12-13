ทีมต้องมาก่อน! ฟลิคปลื้มมากแรชฟอร์ดเข้าใจถูกดร็อปสำรองโดยไม่ต้องอธิบาย

ฮานซี ฟลิค กุนซือ บาร์เซโลนา แสดงความชื่นชมทัศนคติของ มาร์คัส แรชฟอร์ด ที่ไม่อิดออดในยามถูกดร็อปเป็นตัวสำรอง
แนวรุกทีมชาติอังกฤษ เริ่มต้นฤดูกาลกับ อาซูลกรานา อย่างยอดเยี่ยม ได้เป็นตัวจริงถึง 14 เกม ทำ 6 ประตูกับ 8 แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้
ก่อนที่ ราฟินญา แนวรุกคนสำคัญจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บ ทำให้ แรชฟอร์ด ได้เป็นตัวจริงเพียง 1 จาก 6 เกมหลังสุดเท่านั้น แต่นักเตะยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และนึกถึงภาพรวมของทีมเป็นหลัก
"ผมจะพยายามพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนที่พวกเขาไม่ถูกเลือกส่งลงสนาม" ฟลิค เผย
"หนล่าสุดที่ผมคุยกับเขา เขาตอบว่า 'บอส, คุณไม่จำเป็นต้องบอกผมเรื่องการตัดสินใจของคุณ สิ่งสำคัญที่สุดคือทีม เราต้องคว้าสามแต้ม ที่เหลือนั้นไม่สำคัญเลย'
"นี่คือทัศนคติที่สมบูรณ์แบบ ผมดีใจมากที่มีเขาอยู่ในทีม"