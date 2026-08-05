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ทีมชาติไทย : รายชื่อ 25 นักเตะชุดลุยอาเซียน ฮุนได คัพ และโปรแกรมถ่ายทอดสด

Thailand
ASEAN Championship
Laos v Thailand
Laos
Thailand v Malaysia
Malaysia
Philippines v Thailand
Philippines
Thailand v Myanmar
Myanmar

รายชื่อ 25 นักเตะชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน "อาเซียน ฮุนได คัพ 2026" มีใครบ้าง ติดตามได้ที่นี่

โปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย

ทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงเล่นในศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 พบกับ เมียนมา

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 202620.00 น.ไทย - เมียนมา

True Ball Thai 1

True Sports 2

อดิศร พรหมรักษ์

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 25 นักฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2569

รายชื่อนักเตะทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026⁣⁣⁣ มีดังนี้⁣

ผู้รักษาประตู

กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล สโมสร ราชบุรี เอฟซี

กรกฏ พิพัฒน์นัดดา สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด

ฉัตรชัย บุตรพรม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

กองหลัง⁣

ชัยพล อดทน สโมสร การท่าเรือ เอฟซี

ณัฐพงษ์ สายริยา สโมสร ชลบุรี เอฟซี

นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

พรรษา เหมวิบูลย์ สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด

มานูเอล ทอม เบียรห์ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี

วาริส ชูทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

วันชัย จารุนงคราญ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

อดิศร พรหมรักษ์ สโมสร ราชบุรี เอฟซี

อูแซมมา เทียงคาม สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี

กองกลาง⁣

คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด

ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก

ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร สโมสร ราชบุรี เอฟซี

ปกเกล้า อนันต์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

พิชา อุทรา สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี

สารัช อยู่เย็น สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

เสกสรรค์ ราตรี สโมสร การท่าเรือ เอฟซี

กองหน้า⁣/แนวรุก

เจะฮานาฟี มามะ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี

ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสร การท่าเรือ เอฟซี

พาตริก กุสตาฟส์สัน สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

ยศกร บูรพา สโมสร ชลบุรี เอฟซี

พาตริก กุสตาฟส์สันช้างศึก

วิธีรับชมถ่ายทอดสดเกมของทีมชาติไทยในศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026

ประเทศช่องทางรับชม
ไทยTrue Visions NOW

ผลงานทีมชาติไทยย้อนหลังในปี 2025 และ 2026

วันแข่งขันรายการแข่งขันคู่แข่งขันผลการแข่งขัน
2 มกราคม 2025อาเซียน มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2024เวียดนาม - ไทย2-1
5 มกราคม 2025อาเซียน มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2024ไทย - เวียดนาม2-3
21 มีนาคม 2025กระชับมิตรไทย - อัฟกานิสถาน2-0
25 มีนาคม 2025เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือกไทย - ศรีลังกา1-0
4 มิถุนายน 2025กระชับมิตรไทย - อินเดีย2-0
10 มิถุนายน 2025เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือกเติร์กเมนิสถาน - ไทย3-1
4 กันยายน 2025คิงส์ คัพ 2025ไทย - ฟิจิ3-0
7 กันยายน 2025คิงส์ คัพ 2025ไทย - อิรัก0-1
9 ตุลาคม 2025เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือกไทย - ไต้หวัน2-0
14 ตุลาคม 2025เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือกไต้หวัน - ไทย1-6
13 พฤศจิกายน 2025กระชับมิตรไทย - สิงคโปร์3-2
18 พฤศจิกายน 2025เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือกศรีลังกา - ไทย0-4
31 มีนาคม 2026เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือกไทย - เติร์กเมนิสถาน2-1
5 มิถุนายน 2026กระชับมิตรไทย - คูเวต2-2
9 มิถุนายน 2026กระชับมิตรจีน - ไทย0-0
25 กรกฎาคม 2026อาเซียน ฮุนได คัพ 2026ลาว - ไทย0-5
1 สิงหาคม 2026อาเซียน ฮุนได คัพ 2026ไทย - มาเลเซีย2-0
4 สิงหาคม 2026อาเซียน ฮุนได คัพ 2026ฟิลิปปินส์ - ไทย0-1
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