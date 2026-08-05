โปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย
ทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงเล่นในศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 พบกับ เมียนมา
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2026
|20.00 น.
|ไทย - เมียนมา
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True Sports 2
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 25 นักฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2569
รายชื่อนักเตะทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล สโมสร ราชบุรี เอฟซี
กรกฏ พิพัฒน์นัดดา สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
ฉัตรชัย บุตรพรม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
กองหลัง
ชัยพล อดทน สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
ณัฐพงษ์ สายริยา สโมสร ชลบุรี เอฟซี
นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
พรรษา เหมวิบูลย์ สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
มานูเอล ทอม เบียรห์ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
วาริส ชูทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
วันชัย จารุนงคราญ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
อดิศร พรหมรักษ์ สโมสร ราชบุรี เอฟซี
อูแซมมา เทียงคาม สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
กองกลาง
คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร สโมสร ราชบุรี เอฟซี
ปกเกล้า อนันต์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
พิชา อุทรา สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
สารัช อยู่เย็น สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
เสกสรรค์ ราตรี สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
กองหน้า/แนวรุก
เจะฮานาฟี มามะ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
พาตริก กุสตาฟส์สัน สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ยศกร บูรพา สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ช้างศึก
วิธีรับชมถ่ายทอดสดเกมของทีมชาติไทยในศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026
|ประเทศ
|ช่องทางรับชม
|ไทย
|True Visions NOW
ผลงานทีมชาติไทยย้อนหลังในปี 2025 และ 2026
|วันแข่งขัน
|รายการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|ผลการแข่งขัน
|2 มกราคม 2025
|อาเซียน มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2024
|เวียดนาม - ไทย
|2-1
|5 มกราคม 2025
|อาเซียน มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2024
|ไทย - เวียดนาม
|2-3
|21 มีนาคม 2025
|กระชับมิตร
|ไทย - อัฟกานิสถาน
|2-0
|25 มีนาคม 2025
|เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
|ไทย - ศรีลังกา
|1-0
|4 มิถุนายน 2025
|กระชับมิตร
|ไทย - อินเดีย
|2-0
|10 มิถุนายน 2025
|เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
|เติร์กเมนิสถาน - ไทย
|3-1
|4 กันยายน 2025
|คิงส์ คัพ 2025
|ไทย - ฟิจิ
|3-0
|7 กันยายน 2025
|คิงส์ คัพ 2025
|ไทย - อิรัก
|0-1
|9 ตุลาคม 2025
|เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
|ไทย - ไต้หวัน
|2-0
|14 ตุลาคม 2025
|เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
|ไต้หวัน - ไทย
|1-6
|13 พฤศจิกายน 2025
|กระชับมิตร
|ไทย - สิงคโปร์
|3-2
|18 พฤศจิกายน 2025
|เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
|ศรีลังกา - ไทย
|0-4
|31 มีนาคม 2026
|เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก
|ไทย - เติร์กเมนิสถาน
|2-1
|5 มิถุนายน 2026
|กระชับมิตร
|ไทย - คูเวต
|2-2
|9 มิถุนายน 2026
|กระชับมิตร
|จีน - ไทย
|0-0
|25 กรกฎาคม 2026
|อาเซียน ฮุนได คัพ 2026
|ลาว - ไทย
|0-5
|1 สิงหาคม 2026
|อาเซียน ฮุนได คัพ 2026
|ไทย - มาเลเซีย
|2-0
|4 สิงหาคม 2026
|อาเซียน ฮุนได คัพ 2026
|ฟิลิปปินส์ - ไทย
|0-1