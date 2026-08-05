ทีมชาติไทยเหลือโปรแกรมสำคัญในปี 2026 ด้วยการทำศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026, ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รวมถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 52
ส่วนทีมชาติไทยจะถ่ายทอดสดช่องทางไหนบ้าง ติดตามโปรแกรมดูบอลสดทีมชาติไทยได้ที่นี่
โปรแกรมถ่ายทอดสดทีมชาติไทยนัดต่อไป
ทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงเล่นในศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 พบกับ เมียนมา
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2026
|20.00 น.
|ไทย - เมียนมา
True Ball Thai 1
True Sports 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดทีมชาติไทยในปี 2026
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ และทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี แก่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และ ทรูวิชั่นส์ นาว ตลอดทั้งปี 2026
ส่วนในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน "อาเซียน ฮุนได คัพ 2026" สามารถรับชมได้เฉพาะทาง ทรูวิชั่นส์ นาว เท่านั้น
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2026
|20.00 น.
|ไทย - เมียนมา
True Ball Thai 1
True Sports 2