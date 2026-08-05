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ทีมชาติไทย ถ่ายช่องไหน? โปรแกรมถ่ายทอดสด, ดูบอลสดทีมชาติไทย

Thailand
ASEAN Championship
Laos v Thailand
Laos
Thailand v Malaysia
Malaysia
Philippines v Thailand
Philippines
Thailand v Myanmar
Myanmar

ดูบอลสดทีมชาติไทยได้ที่ไหนบ้าง ติดตามตารางถ่ายทอดสดทัพช้างศึกได้ที่นี่

ทีมชาติไทยเหลือโปรแกรมสำคัญในปี 2026 ด้วยการทำศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026, ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รวมถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 52

ส่วนทีมชาติไทยจะถ่ายทอดสดช่องทางไหนบ้าง ติดตามโปรแกรมดูบอลสดทีมชาติไทยได้ที่นี่

โปรแกรมถ่ายทอดสดทีมชาติไทยนัดต่อไป

ทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงเล่นในศึกอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 พบกับ เมียนมา

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 202620.00 น.ไทย - เมียนมา

True Ball Thai 1

True Sports 2


โปรแกรมถ่ายทอดสดทีมชาติไทยในปี 2026

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ และทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี แก่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และ ทรูวิชั่นส์ นาว ตลอดทั้งปี 2026

ส่วนในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน "อาเซียน ฮุนได คัพ 2026" สามารถรับชมได้เฉพาะทาง ทรูวิชั่นส์ นาว เท่านั้น

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 202620.00 น.ไทย - เมียนมา

True Ball Thai 1

True Sports 2

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