ทำเกมป่วน! แฟนบาเยิร์นชูป้ายด่าเจ้าของฮอฟเฟนไฮม์

แฟนบอลบางส่วนของบาเยิร์น มิวนิค ก่อเรื่องสุดอื้อฉาว ด้วยการชูป้ายผ้าด่าทอ ดีตมาร์ ฮ็อปป์ เจ้าของทีมฮอฟเฟนไฮม์ ด้วยคำหยาบคาย จนทำให้เกมต้องยุติกลางคันถึงสองรอบ

เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มจากช่วงนาทีที่ 65 ผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมชั่วคราวครั้งแรก เนื่องจากแฟนบอลของเสือใต้บางส่วนนั้นก่อความวุ่นวายจุดแฟลร์ในสนาม รวมถึงมีการชูป้ายด่าทอ ดีตมาร์ ฮ็อปป์ เจ้าของทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยคำที่รุนแรงมากอย่าง “son of a bitch.” (ลูกกะ...) จนทั้งบรรดานักเตะรวมถึงกุนซืออย่าง ฮันซี ฟลิค ต้องรีบวิ่งมาเคลียร์กับแฟนบอล ก่อนเกมจะกลับมาแข่งต่อได้

ทว่าในช่วงนาทีที่ 77 แฟนบอลทีมเยือนบางกลุ่มก็ยังไม่หยุดสร้างปัญหา จนทำให้ผู้ตัดสินเลือกเป่าหยุดเกมอีกครั้ง โดยรอบนี้บรรดาผู้บริหารทีมทั้ง คาร์ล ไฮนซ์ รุมเมนิกเก้, โอลิเวอร์ คาห์น รวมถึง ฮาซาน ซาลิฮามิดซิช ต้องลงจากอัฒจันทร์มาเคลียร์กับแฟนบอลเจ้าปัญหาด้วยตัวเอง รวมถึงผู้ตัดสินยังสั่งให้นักเตะทั้งสองทีมกลับเข้าห้องแต่งตัวไปก่อนด้วย

Bayern Munich fans call Dietmar Hopp a “son of a bitch.”



Hansi Flick goes over immediately to tell the fans to remove the sign. #TSGFCB