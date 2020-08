'ทาฮิธ ชง' ดาวรุ่งแมนฯยูฯ โผล่ซ้อมเบรเมน

แวร์เดอร์ เบรเมน สโมสรในบุนเดสลีกา คอนเฟิร์ม ทาฮิธ ชง ดาวรุ่งของแมนฯ ยูฯ เดินทางมาซ้อมกับทีมแล้ว แม้ว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองทีมยังไม่เสร็จสิ้น

ดาวเตะวัย 20 เพิ่งต่อสัญญากับปีศาจแดงออกไปถึงปี 2022 แต่เจ้าตัวต้องการย้ายออกไปเล่นในสัญญายืมตัวเพื่อโอกาสลงสนาม

ล่าสุดเป็นทีมนกนางนวลที่น่าจะได้ตัวตัวรุกชาวดัตช์ไปครองค่อนข้างแน่ หลังนักเตะเดินทงมาเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมแล้ว คาดว่าเขาจะย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา 10 เดือน

"แม้ว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในรายละเอียดสุดท้ายของการย้ายทีมได้ แต่ชงได้รับอนุญาตให้เดินทางมาซ้อมกับสโมสรแล้ว" แถลงการณ์ของเบรเมน

ทั้งนี้ ชงย้ายมาจากเฟเยนูร์ดเมื่อปี 2016 และมีโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนฯยูฯ 16 เกม

ℹ️ Although the final terms of his move are yet to be agreed, Tahith Chong has been given permission to train with the club and will therefore join this morning's session. @TahithC #werder pic.twitter.com/dcEWcEaNfH