ทางออกสากล! ทัวร์นาเมนต์ FIFA 20 หาผู้ชนะด้วยการเป่ายิงฉุบ

การแข่งขัน E Sports เกม FIFA 20 ในรายการ FUT 20 Champions Cup รอบคัดเลือก ต้องตัดสินหาผู้ชนะในการแข่งขันด้วยการเป่ายิงฉุบ หลังเกิดปัญหาการเชื่อมต่อขึ้น

การแข่งขัน FUT 20 Champions Cup ที่จัดขึ้นโดย EA แต่ทว่าแมตช์การแข่งขันในรอบคัดเลือก Stage ที่ 5 คู่ระหว่าง Shaun “Brandsha” Galea นักแข่ง FIFA มืออาชีพ จากทีม Red Bull กับ Hasan “Hasoo19” Eker ที่ไม่มีต้นสังกัด ไม่สามารถแข่งขันได้เนื่องจากปัญหาด้านการเชื่อมต่อ ซึ่งตามกฏเดิมแล้วหากไม่สามารภทำการแข่งขันได้ทั้งคู่จะต้องตกรอบไป

อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดได้เสนอทางออกขึ้นให้ทั้งคู่เป่ายิงฉุบตัดสิน 3 ใน 5 ซึ่งเป็น Eker ที่เป่ายิงฉุบเอาชนะไป 3-1 ท่ามกลางความงุนงงของนักแข่งทั้งสอง

ทั้งนี้ทาง EA ไม่ใจร้ายขนาดนั้น โดยอนุมัติให้ทั้งคู่ได้โอกาสในการลงแข่งขันในรอบคัดเลือกอีกครั้ง แต่สุดท้ายทั้งคู่มีอันต้องตกรอบไป

"ระหว่างการแข่งขัน FUT 20 Champions Cup Stage 5 รอบคัดเลือก สองผู้เข้าแข่งขันต้องใช้วิธีเปายิงฉุบเพื่อหาผู้ชนะหลังจากพวกเขาไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปสู่เกมของพวกเขาได้" แถลงการณ์จาก EA Sports FIFA Competitve Gaming

"โดยกฎแล้ว หากทั้งคู่ล้มเหลวในการเชื่อมต่อและแข่งขันในรอบคัดเลือก จะเท่ากับว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสองจะถูกปรับแพ้ เพื่อป้องกันปัญหาการเชื่อมต่อไปถึงการเอาเปรียบในรอบถัดไป มันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้มีการเป่ายิงฉุบเพื่อไม่ให้ผู้เล่นต้องออกจากการแข่งขัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เข้ารอบต่อไปได้เลย"

"เรากำลังดูสถานการณ์นี้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เข้าแข่งขั้นทั้งสองคนเข้าแข่งขันด้วยการเชื่อมต่อที่เสถียร"

Statement on FUT Champions Cup Stage V Qualifier match between Brandsha56 and Hasoo. #FGS20 pic.twitter.com/g0Rt62iSQV