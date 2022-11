ทาคุมะ อาซาโนะ : จากชีวิตพลิกผันที่อาร์เซนอล สู่ฮีโร่พาญี่ปุ่นปราบเยอรมัน

“ทาคุมะเป็นกองหน้าดาวรุ่งมากพรสวรรค์ที่มีอนาคตสดใสคนหนึ่ง" อาร์แซน เวงเกอร์ เคยกล่าวเอาไว้เมื่อปี 2016 ตอนที่อาร์เซนอลเปิดตัวนักเตะรายนี้แบบสุดเซอร์ไพรส์

“เขาเริ่มต้นชีวิตค้าแข้งในญี่ปุ่นได้อย่างน่าประทับใจมากๆ และเราก็อยากจะพัฒนาเขาต่อไปอีกหลายๆ ปี"

คำพูดดังกล่าวของเวงเกอร์มีทั้งส่วนที่ถูก และส่วนที่ผิด

ทาคุมะ อาซาโนะ เริ่มต้นการเป็นนักเตะอาชีพได้ดีจริงๆ ในประเทศบ้านเกิด แต่เขากลับไม่ได้มีเส้นทางชีวิตค้าแข้งที่สดใสเหมือนอย่างที่เวงเกอร์คาดเอาไว้

อาซาโนะเปิดฉากการเป็นนักเตะอาชีพในญี่ปุ่นได้แบบสุดฮือฮา เมื่อเขาอยู่กับซานเฟรชเช ฮิโรชิมา ทีมแชมป์เจลีก เมื่อปี 2013 ด้วยวัยเพียง 18 ปี ได้เล่นในเกมของทีมชุดใหญ่ไป 1 นัดในปีนั้น ก่อนจะยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้อย่างรวดเร็ว

ในปี 2015 ซึ่งฮิโรชิมาได้แชมป์สมัยที่ 3 ในรอบ 4 ฤดูกาล เขาเป็นหัวหอกตัวหลัก ยิงได้ 9 ประตู จาก 34 นัด และได้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งนี้ในคราวนั้น

ผลงานของเขาไปเตะตาเวงเกอร์เข้าอย่างจัง จนอาร์เซนอลเข้ามาทาบทามและดึงเขานักเตะรายนี้ไปอยู่กับทีมปืนใหญ่เมื่อปี 2016 ซึ่งในตอนนั้นเขาอายุ 21 ปี และมีหลายคนในสโมสรคาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นตัวความหวังของทีมในอนาคต

อย่างไรก็ดี อาซาโนะกลับเจอปัญหาทันที เมื่อเขาขอใบอนุญาตทำงานไม่ผ่าน

ในตอนนั้น นักเตะจากนอกอียู จะต้องติดทีมชาติมากประมาณหนึ่ง หรือมีค่าตัวมากกว่าที่อาซาโนะเป็นอยู่ นั่นทำให้เขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีก

อย่างไรก็ดี ศักยภาพของเขา ที่เวงเกอร์เคยมองเห็นก็ไม่ได้หายไปไหน เขาเป็นนักเตะที่ว่องไว เลี้ยงบอลดี มีสไตล์การเล่นที่ดุดัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมปืนใหญ่ประทับใจ นักข่าวบางคนในญี่ปุ่นถึงขั้นเคยยกเขาไปเปรียบเทียบกับ เอเดน อาซาร์ สตาร์ทีมชาติเบลเยียม รวมถึงธีโอ วัลคอตต์ แนวรุกความเร็วสูงทีมชาติอังกฤษ

"เขาเป็นนักเตะที่มีส่วนผสมของเอเดน อาซาร์ กับธีโอ วัลคอตต์" โกกิ ฮาราดะ นักข่าวญี่ปุ่นเคยกล่าวเอาไว้ทาง Bleacher Report เมื่อปี 2016

"เขารวดเร็ว และมีศักยภาพในการหาพื้นที่ว่างหลังแนวรับ เขาไม่ได้เพียงเป็นจอมถล่มประตู แต่ยังสร้างโอกาสได้ดีอีกด้วย

"เขาได้รับฉายาว่า เสือจากัวร์ เพราะเขาวิ่งเร็ว และคอยไล่ล่าบอลอยู่เสมอ เขาเลยทำท่าเหมือนเสือจากัวร์ เวลาดีใจเมื่อทำประตูได้"

หลังจากนั้นสามฤดูกาล อาซาโนะถูกยืมตัวไปเล่นในเยอรมัน เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจากอาร์เซนอลที่จะให้เขาผ่านเวิร์คเพอร์มิตให้ได้

อาซาโนะมีส่วนพาสตุ๊ทการ์ทคว้าแชมป์บุนเดสลีกา 2 ในฤดูกาล 2016-17 แต่ฟอร์มในลีกสูงสุดของเยอรมันกลับไม่ค่อยดีนัก เขาได้ลงเล่นไปเพียง 28 นัด กับสตุ๊ทการ์ท และฮันโนเวอร์ ตลอดระยะเวลา 2 ฤดูกาลรวมกัน ยิงได้เพียง 1 ประตูในช่วงเวลาดังกล่าว

