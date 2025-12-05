ทั้งโกรธและหงุดหงิด! 'อโมริม'เซ็งลูกทีมสมาธิหลุด ทำโดน เวสต์แฮม ตีเสมอ

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าผิดหวังอย่างหนักที่ทำได้แค่เสมอกับ เวสต์แฮม 1-1 ทั้งที่เป็นฝ่ายครองเกมได้เกือบทั้งหมด แต่กลับพลาดง่ายๆ จนถูกตีเสมอ
ปีศาจแดง เปิดบ้านเสมอกับ ขุนค้อน 1-1 โดยเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน แต่กลับมาพลาดเสียประตูจากปัญหาเดิมคือลูกตั้งเตะ ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสยอมรับว่าเกมนี้ทำให้เขาทั้งโกรธและหัวเสียอย่างมาก
“ผมโกรธและหงุดหงิดมาก แค่นั้นเลย” อโมริม กล่าว “เราเล่นได้ดีและคุมเกมอยู่ แต่กลับเสียประตูจากจังหวะที่ควรจะเคลียร์ได้ง่ายๆ"
"เรารู้อยู่แล้วว่าลูกตั้งเตะเป็นปัญหาเพราะเราเป็นรองเรื่องความสูง แต่ก็ยังทำได้ไม่ดีพอ”
“เราต้องทำให้ดีกว่านี้ หลังนำ 1-0 เราควรครองบอลและคุมจังหวะได้ดีกว่าเดิม แต่กลับเสียสมาธิและทำสองคะแนนหลุดมืออีกครั้ง”
เมื่อถูกถามว่ามีการระเบิดอารมณ์ใส่นักเตะในห้องแต่งตัวหรือไม่ อโมริม ตอบว่า
“ผมเป็นคนค่อนข้างนิ่ง ไม่ได้โมโหใส่นักเตะบ่อยนัก มีแค่หลังแพ้ไบรท์ตันปีที่แล้ว ส่วนเรื่องเกมนี้ผมจะคุยกับพวกเขาพรุ่งนี้”