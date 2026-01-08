ทรู แบงค็อกฯ เปิดตัว อาตูร์ แข้งบราซิลลุยเลกสอง

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงคว้าตัว อาตูร์ มูร่า ปีกชาวบราซิล วัย 25 ปี เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเกมรุก นับเป็นนักเตะใหม่รายที่สองในตลาดรอบนี้ ต่อจาก ริวัลดินโญ่ กองหน้าชาวบราซิลเพื่อนร่วมชาติ
อาตูร์ มูร่า เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพในบ้านเกิดประเทศบราซิลกับ Juventus-SP ก่อนย้ายไปค้าแข้งกับ Guarulhos และ Paulista-SP จากนั้นออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนกับหลายสโมสรทั้งในยุโรป อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ไม่ว่าจะเป็น St. Andrews FC (มอลต้า), Managua FC (นิการากัว), SA Bulo Bulo (โบลิเวีย) และล่าสุดกับ Hwaseong FC ในศึกเคลีก 2 ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเขาลงเล่นไป 27 นัด และยิงได้ 6 ประตู ก่อนตัดสินใจย้ายมาลุยศึกไทยลีกกับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ดาวเตะชาวบราซิลรายนี้สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายในแนวรุก ทั้งตำแหน่งริมเส้นทั้งสองฝั่งและกองหน้า โดดเด่นด้วยความแข็งแกร่ง การพักบอล การจบสกอร์ ด้วยส่วนสูงที่มีถึง 185 เซนติเมตร รวมถึงความขยันและการเล่นเกมเพรสซิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแท็กติกและสไตล์การเล่นของทีมเป็นอย่างดี
การมาของ อาตูร์ มูร่า จะช่วยเพิ่มมิติและทางเลือกในเกมรุกให้กับทัพแข้งเทพ พร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการไล่ล่าความสำเร็จในช่วงเลกที่สอง กับโปรแกรมการแข่งขันที่รออยู่ทั้ง 5 รายการ ได้แก่ ไทยลีก, ช้าง เอฟเอ คัพ, เมืองไทย คัพ, ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน และ เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู
สำหรับ อาตูร์ มูร่า เป็นแข้งบราซิลรายที่ 4 ในทีมแข้งเทพช่วงเลกสองของฤดูกาล 2025/26 ต่อจาก เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส, ฟิลิป ไมอา และ ริวัลดินโญ