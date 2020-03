ทรูบียูฉะบุรีรัมย์!ไทยลีกประกาศผลจับสลาก PES LOCKDOWN TOURNAMENT

ทางไทยลีก ได้จับสลากประกบคู่กิจกรรมการแข่งขัน Thai League PES LOCKDOWN Tournament 2020 เป็นที่เรียบร้อย

โดยคู่เปิดสนามรอบแรกในวันที่ 28 มีนาคม เวลา 19.30 น. จะเป็นการพบกันระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่ซึ่งกำลังทำผลงานได้ร้อนแรงในการแข่งขัน โตโยต้า ไทยลีก พบกับ สุพรรณบุรี เอฟซี และอีกคู่ในวันเดียวกัน ราชบุรี มิตรผล เอฟซี รองจ่าฝูงในไทยลีก 2020 พบกับอีกหนึ่งน้องใหม่ที่ผลงานในสนามยอดเยี่ยมอย่าง โปลิศ เทโร เอฟซี

ส่วนคู่ที่น่าสนใจที่สุดในรอบแรก คือการพบกันของสองทีมยักษ์ใหญ่อย่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จ่าฝูงไทยลีก ที่โคจรมาพบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รองแชมป์เก่า

ทั้งนี้ การแข่งขัน Thai League PES LOCKDOWN Tournament 2020 เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใช้ AI หรือบอทมาดวลกัน โดยรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบน็อคเอาท์ หรือแพ้คัดออก โดยรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งในวันที่ 3 เมษายน และทุกคู่จะถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค Thai League

สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน Thai League PES LOCKDOWN Tournament 2020 มีดังนี้

รอบแรก

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

(คู่ A) เวลา 19.30 น. - บีจี ปทุม ยูไนเต็ด vs สุพรรณบุรี เอฟซี

(คู่ B)เวลา 20.00 น. - ราชบุรี มิตรผล เอฟซี vs โปลิศ เทโร เอฟซี

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

(คู่ C) เวลา 12.30 น. - สุโขทัย เอฟซี vs พีที ประจวบ เอฟซี

(คู่ D) เวลา 18.30 น. - เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด vs ระยอง เอฟซี

(คู่ E) เวลา 19.00 น. - สมุทรปราการ ซิตี้ vs ชลบุรี เอฟซี

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

(คู่ F) เวลา 12.30 น. - ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด vs บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

(คู่ G) เวลา 19.30 น. - นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี vs สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด

(คู่ H) เวลา 20.30 น. - ตราด เอฟซี vs การท่าเรือ เอฟซี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

วันอังคาร 31 มีนาคม 2563

(QF1) เวลา 12.30 น. ผู้ชนะคู่ A vs ผู้ชนะคู่ B

(QF2) เวลา 19.30 น. ผู้ชนะคู่ C vs ผู้ชนะคู่ D

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

(QF3) เวลา 12.30 น. ผู้ชนะคู่ E vs ผู้ชนะคู่ F

(QF4) เวลา 19.30 น. ผู้ชนะคู่ G vs ผู้ชนะคู่ H

รอบรองชนะเลิศ

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

(SF1) เวลา 12.30 น. ผู้ชนะคู่ QF1 vs ผู้ชนะคู่ QF2

(SF2) เวลา 19.30 น. ผู้ชนะคู่ QF3 vs ผู้ชนะคู่ QF4

รอบชิงชนะเลิศ

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

เวลา 12.30 น. ผู้ชนะคู่ SF1 พบ ผู้ชนะคู่ SF2