ทีมเริ่มวิกฤต! กาซอร์ลาหลั่งน้ำตาพลาดโทษเกมพ่ายเบติส (มีคลิป)

ซานติ กาซอร์ลา มิดฟิลด์กัปตันทีมบีบาร์เรอัล หลั่งน้ำตาหลังพลาดจุดโทษทดเจ็บนาทีสุดท้าย ทำให้ทีมแพ้เรอัล เบติส 1-2 เมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพเรือดำน้ำสีเหลืองกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตหนีตกชั้น โดยในสามเกมหลังสุดพวกเขามีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้น ซึ่งเกมแรกเป็นการนำเซลต้า บีโก้ก่อน 2-0 ก่อนโดนแซงแพ้ไป 3-2 และเกมก่อนหน้าที่นำบาร์เซโลนา 4-2 ก่อนโดนตีเสมอท้ายเกม 4-4 ทำให้พวกเขามีคะแนนอยู่อันดับ 18 ตารางในขณะนี้

โดยในเกมล่าสุด ทีมเยือนได้จุดโทษในนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน แต่ทว่า กาซอร์ลา ที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษดันพลาด ทำให้ทีมแพ้ไปด้วยสกอร์ 1-2

อ่านบทความต่อด้านล่าง

Santi Cazorla crying because he missed a penalty in the final minutes of the match vs Betis, hence putting Villarreal in the relegation zone.

Last thing I wanted to see today 😫😫pic.twitter.com/6CsADT0MDR