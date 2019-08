ทีมเก่าธีรศิลป์! นักธุรกิจซาอุฯ เทคโอเวอร์อัลเมเรีย

ตุรกี อัล-ชีคห์ ประธานของ Gerneral Authority for Entertainment ในซาอุดิอาระเบียได้ทำการเทคโอเวอร์สโมสรอัลเมเรีย ทีมในลาลีกา สมาร์ทแบงก์ ลีกดิวิชันสองของสเปนเรียบร้อยแล้ว

ตามรายงานจากสื่อในประเทศสเปนเปิดเผยว่าการซื้อขายสโมสรในครั้งนี้มีมูลค่า 20 ล้านยูโร โดยอัลฟองโซ การ์เซีย เจ้าของทีมคนก่อนมีความต้องการที่จะขายสโมสรอยู่แล้ว ทำให้ทางตุรกี อัล-ชีคห์ เดินทางเข้ามาเจรจาและตกลงกันได้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ อัลเมเรียเคยเป็นสโมสรเก่าของ ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าทีมชาติไทย สมัยไปค้าแข้งในประเทศสเปน

