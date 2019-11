ทีมประจำตระกูล! มัลดินีรุ่นที่ 3 ต่อสัญญามิลาน

ดาเนียล มัลดินี กองกลางดาวโรจน์ของ เอซี มิลาน ต่อสัญญาใหม่กับทีมออกไปถึงปี 2024

ดาวเตะวัย 18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมเยาวชน เมื่อทำไป 10 ประตู จาก 26 เกมเมื่อฤดูกาลก่อน พร้อมทั้งถูกเรียกติดทีมชาติอิตาลีชุด U19 ไปแล้ว

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024.



Questa mattina Daniel Maldini si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2024. pic.twitter.com/tTf1AgrGei